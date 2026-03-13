Відео
Головна Технології Нові правила ЄС відкрили шлях смартфонам без роз'ємів USB Type-C

Нові правила ЄС відкрили шлях смартфонам без роз'ємів USB Type-C

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 11:41
Смартфони без роз'єму — закон ЄС передбачає повну відмову від USB Type-C
Кабель USB Type-C та смартфон з роз'ємом Type-C. Фото: Freepik, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Європейські правила щодо USB Type-C не закрили для виробників можливість повністю відмовитися від зарядного роз'єму в смартфонах. Чинні норми дозволяють випускати пристрої без порту, якщо вони не підтримують дротове заряджання.

Про це пише Gassenhauer Altenburg.

Який формат може замінити USB Type-C

Європейський Союз кілька років тому зобов'язав виробників використовувати USB Type-C у смартфонах та інших пристроях, якщо ті заряджаються через кабель. Але нинішня редакція правил залишає важливий виняток, який може вплинути на подальший розвиток ринку.

Ідеться не про чергову зміну кабельного стандарту, а про сценарій, за якого зарядний порт узагалі зникне з конструкції пристрою.

Із 2024 року в ЄС діє правило, за яким нові смартфони, планшети, навушники та низка інших гаджетів мають отримати USB Type-C, якщо заряджаються кабелем. Це рішення ухвалили для скорочення обсягів електронних відходів.

Водночас у регламенті зберігся принциповий нюанс: вимога щодо USB Type-C поширюється лише на техніку з класичним дротовим заряджанням. Отже, смартфон без фізичного роз'єму, який працює виключно з бездротовою зарядкою, формально відповідає чинним вимогам ЄС.

Однією з компаній, на які нові правила вплинули найбільше, стала Apple. Раніше iPhone та iPad використовували фірмовий роз'єм Lightning, але після запровадження європейських вимог компанія перевела ці пристрої на USB Type-C.

На цьому тлі знову посилилися розмови про iPhone без жодних роз'ємів. Такий варіант, за наявною інформацією, передбачає повну відмову від портів із переходом на бездротову зарядку, а також передачу даних через iCloud і Wi-Fi.

За даними видання, Apple раніше тимчасово стримувала реалізацію такої ідеї через ризик конфлікту з новими правилами Євросоюзу. Після офіційного роз'яснення Єврокомісії, що USB Type-C обов'язковий лише для пристроїв із дротовою зарядкою, юридична перепона фактично зникла.

У такому разі смартфон без зарядного роз'єму не суперечитиме чинному регламенту ЄС і формально відповідатиме встановленим вимогам.

Навіть зарядний адаптер із високою потужністю не завжди забезпечує максимально швидке поповнення батареї смартфона. Швидкість заряджання визначається сумісністю стандартів між самим телефоном, кабелем і блоком живлення, а не лише цифрами у ватах.

Попри однаковий вигляд, роз'єми USB-C можуть мати зовсім різні можливості. Один порт підтримує лише базове підключення пристроїв, тоді як інший здатен передавати відеосигнал, високошвидкісні дані або навіть живити ноутбук.

Європейський союз закон смартфон type-c USB роз'єм
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
