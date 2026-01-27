Що означають значки біля USB-C — як зрозуміти можливості порту

Позначка блискавки біля роз'єму Type-C. Фото: Unsplash

Порти USB-C мають однаковий вигляд, але за ними можуть ховатися зовсім різні можливості — від базового підключення периферії до швидкої передачі даних, виведення відео чи живлення ноутбука. Розібратися допомагають символи біля роз'єму або маркування на кабелі: саме вони підказують, на що реально здатен конкретний порт.

Про це пише MakeUseOf.

Які можливості підказують значки на USB-C

USB-C — це насамперед форма роз'єму, а не гарантія швидкості чи функцій. Через це один і той самий на вигляд порт може працювати по-різному: десь він лише заряджає повільно, десь передає дані на високій швидкості, а десь ще й підключає монітор.

Найпоширеніший знак — класичний USB-"тризуб". Це базове маркування, яке зазвичай означає стандартне підключення та передачу даних, але без конкретики щодо швидкості й додаткових можливостей. Якщо біля порту лише цей символ, варто не очікувати від нього "максимуму" без перевірки характеристик пристрою.

Коли важлива саме швидкість, шукають позначення SuperSpeed. Маркування SS зазвичай асоціюють із режимами USB 3.x, де швидкість може сягати до 5 Гбіт/с. Якщо поруч є SS+ і вказано 10, це натяк на швидший режим із пропускною здатністю до 10 Гбіт/с. Такі символи трапляються не лише на USB-C, а й на деяких портах USB-A — принцип підказки той самий.

Окремий "маяк" для найпотужніших сценаріїв — значок блискавки. Він сигналізує про підтримку Thunderbolt, який працює через USB-C і розрахований на високі швидкості та підключення вимогливих аксесуарів — док-станцій, швидких зовнішніх накопичувачів, моніторів. У цьому випадку йдеться про до 40 Гбіт/с. Різні версії Thunderbolt відрізняються вимогами до сумісності й мінімальних можливостей, але сам символ блискавки вже підказує, що порт орієнтований на максимум.

Не менш важлива тема — заряджання. Для USB-C кабелі можуть мати різну "пропускну здатність" по живленню: трапляються варіанти на 60 Вт і на 240 Вт, і ці значення зазвичай пишуть на самому кабелі, пакуванні або в описі. Водночас навіть найпотужніший кабель не зробить заряд швидшим сам по собі: важливо, щоб і зарядний адаптер, і пристрій підтримували потрібний рівень. За домовленість щодо живлення відповідає USB Power Delivery — пристрій бере стільки енергії, скільки може прийняти.

Іноді виробники поєднують у маркуванні одразу кілька характеристик — швидкість передачі даних та максимальну потужність. Але через відсутність єдиного підходу ці позначення можуть мати різний вигляд, тому в спірних випадках найнадійніше звірятися зі специфікаціями пристрою або кабелю.

USB-C також може передавати відеосигнал. Якщо поруч із портом є символ DisplayPort або позначення DP, це зазвичай означає підтримку DisplayPort Alt Mode — монітор можна підключати напряму (без "складних" перехідників, якщо все сумісно). Порти з Thunderbolt, як правило, також уміють виводити зображення, навіть якщо окремого значка DP немає. Подібна функція інколи зустрічається й у смартфонах, але про неї легко не здогадатися, якщо не звернути увагу на характеристики.

