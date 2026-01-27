Что означают значки возле USB-C — как понять возможности порта

Отметка молнии возле разъема Type-C. Фото: Unsplash

Порты USB-C выглядят одинаково, но за ними могут скрываться совершенно разные возможности — от базового подключения периферии до быстрой передачи данных, вывода видео или питания ноутбука. Разобраться помогают символы возле разъема или маркировка на кабеле: именно они подсказывают, на что реально способен конкретный порт.

Какие возможности подсказывают значки на USB-C

USB-C — это прежде всего форма разъема, а не гарантия скорости или функций. Поэтому один и тот же на вид порт может работать по-разному: где-то он только заряжает медленно, где-то передает данные на высокой скорости, а где-то еще и подключает монитор.

Самый распространенный знак — классический USB-"трезубец". Это базовая маркировка, которая обычно означает стандартное подключение и передачу данных, но без конкретики по скорости и дополнительных возможностей. Если возле порта только этот символ, не стоит ожидать от него "максимума" без проверки характеристик устройства.

Когда важна именно скорость, ищут обозначение SuperSpeed. Маркировку SS обычно ассоциируют с режимами USB 3.x, где скорость может достигать до 5 Гбит/с. Если рядом есть SS+ и указано 10, это намек на более быстрый режим с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Такие символы встречаются не только на USB-C, но и на некоторых портах USB-A — принцип подсказки тот же.

Отдельный "маяк" для самых мощных сценариев — значок молнии. Он сигнализирует о поддержке Thunderbolt, который работает через USB-C и рассчитан на высокие скорости и подключение требовательных аксессуаров — док-станций, быстрых внешних накопителей, мониторов. В данном случае речь идет о 40 Гбит/с. Разные версии Thunderbolt отличаются требованиями к совместимости и минимальным возможностям, но сам символ молнии уже подсказывает, что порт ориентирован на максимум.

Не менее важная тема — зарядка. Для USB-C кабели могут иметь разную "пропускную способность" по питанию: попадаются варианты на 60 Вт и на 240 Вт, и эти значения обычно пишут на самом кабеле, упаковке или в описании. В то же время даже самый мощный кабель не сделает заряд быстрее сам по себе: важно, чтобы и зарядный адаптер, и устройство поддерживали нужный уровень. За договоренность по питанию отвечает USB Power Delivery — устройство берет столько энергии, сколько может принять.

Иногда производители объединяют в маркировке сразу несколько характеристик — скорость передачи данных и максимальную мощность. Но из-за отсутствия единого подхода эти обозначения могут иметь разный вид, поэтому в спорных случаях надежнее всего сверяться со спецификациями устройства или кабеля.

USB-C также может передавать видеосигнал. Если рядом с портом есть символ DisplayPort или обозначение DP, это обычно означает поддержку DisplayPort Alt Mode — монитор можно подключать напрямую (без "сложных" переходников, если все совместимо). Порты с Thunderbolt, как правило, также умеют выводить изображение, даже если отдельного значка DP нет. Подобная функция иногда встречается и в смартфонах, но о ней легко не догадаться, если не обратить внимание на характеристики.

