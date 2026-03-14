Для чого потрібен USB-порт у телевізорі — 6 прихованих можливостей

USB-роз'єм у телевізорі часто сприймають як другорядну деталь, хоча на практиці він здатен помітно розширити сценарії використання пристрою. Йдеться не лише про відтворення файлів із флешки, а й про низку функцій, які стають корисними у повсякденному користуванні.

Про такі можливості повідомляє 24 Канал.

Перегляд медіафайлів без інтернету

Один із найпоширеніших варіантів — перегляд відео, фотографій і прослуховування музики без підключення до інтернету. Після з'єднання з флешкою або зовнішнім накопичувачем телевізор зазвичай запускає вбудований медіаплеєр, що дозволяє відкривати локальні файли без затримок, буферизації та втрати якості, які інколи виникають під час онлайн-перегляду.

Живлення для дрібних пристроїв

USB-порт також може використовуватися як джерело живлення для дрібних пристроїв. Для швидкого заряджання смартфона він зазвичай не розрахований, однак може підійти для бездротових навушників, геймпадів, гарнітур та інших компактних аксесуарів. Окремо цей роз'єм часто застосовують для підживлення стримінгових приставок і медіастіків, щоб не займати додаткову розетку окремим адаптером.

Великий екран для навчання та базових завдань

Ще один сценарій — робота з документами, таблицями, презентаціями та PDF-файлами. У базових завданнях цього може вистачити, а в поєднанні з ноутбуком або дублюванням екрана телевізор фактично перетворюється на великий дисплей для навчання, обговорень чи демонстрації матеріалів.

Режим цифрової фоторамки

Окремі користувачі застосовують телевізор і як цифрову фоторамку. Для цього достатньо запустити слайдшоу зі знімками, збереженими на накопичувачі. Такий режим часто використовують під час зустрічей, свят або просто як фонове оформлення екрана. Деякі телевізори підтримують для цього переходи між зображеннями та фоновий музичний супровід.

Запис ефірного телебачення

На частині моделей USB-порт дає змогу записувати ефірне телебачення на зовнішній накопичувач. Така функція працює як персональний відеореєстратор: дозволяє зберігати передачі для подальшого перегляду, ставити трансляцію на паузу, перемотувати або переносити перегляд на зручніший час. Назва цієї опції в меню залежить від виробника, як і сама її наявність у конкретному телевізорі.

Ручне оновлення прошивки

Ще одна практична функція — ручне оновлення прошивки без доступу до мережі. Якщо телевізор не підключається до Wi-Fi або взагалі не має інтернету, файл оновлення можна завантажити з офіційного сайту виробника на флешку та встановити через меню пристрою. Це дозволяє оновити програмне забезпечення навіть у разі проблем із мережею.

