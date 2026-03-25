Чому не варто постійно тримати зарядку в розетці без смартфона

Зарядний пристрій у розетці та смартфон на столі. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Звичка постійно тримати зарядний блок у розетці здається зручною, але в окремих випадках вона створює зайві ризики для техніки й оселі. Найбільше це стосується дешевих адаптерів, нестабільної електромережі та ситуацій, коли пристрій залишається під напругою без нагляду надовго.

Про те, які ризики виникають, коли зарядка постійно підключена до мережі, пише iTechua.

Читайте також:

Компоненти зношуються навіть без телефона

Навіть без підключеного смартфона зарядний пристрій не стає повністю "неактивним". Він залишається в режимі очікування, а його внутрішні елементи продовжують перебувати під напругою.

Через це всередині може виникати незначне нагрівання, а окремі компоненти з часом зношуються. Найчутливішими в такому режимі вважаються елементи на кшталт конденсаторів, тому постійне перебування в розетці поступово скорочує загальний ресурс адаптера.

Найбільша небезпека міститься у дешевих блоках живлення

Окремий ризик пов'язаний із якістю самого зарядного пристрою. Якщо адаптер виготовлений із дешевих компонентів або не має нормального захисту, будь-яка нестабільність у мережі може закінчитися перегрівом, коротким замиканням або навіть аварійною ситуацією.

Саме тому найдешевші безіменні зарядки вважаються найбільш проблемними. У якісних моделей зазвичай є кращий захист від перепадів напруги і стабільніша елементна база, тоді як у бюджетних ризик збоїв значно вищий.

Стрибки напруги підвищують ризик перегріву

Якщо в будинку немає додаткового захисту від перепадів напруги, постійно залишений у розетці адаптер стає більш вразливим до таких стрибків. У момент різкої зміни напруги його елементи можуть перегрітися, а в найгіршому сценарії це створює ризик займання.

Особливо небезпечними такі ситуації вважаються в приватних будинках під час грози. Навіть справний і відомий адаптер не дає абсолютної гарантії, якщо електромережа працює нестабільно.

Зарядка все одно споживає електроенергію

Окремо варто враховувати і фонове споживання електрики. Один адаптер у режимі очікування використовує небагато енергії, але якщо в домі постійно ввімкнено кілька блоків живлення та інша техніка в режимі очікування, підсумкове споживання вже стає помітнішим.

Тобто сам по собі один зарядний блок не створює великої витрати, але в масштабі всієї оселі звичка залишати техніку постійно підключеною поступово перетворюється на зайве навантаження і на мережу, і на рахунок за електроенергію.

Для дітей це окремий фактор ризику

Ще одна проблема пов'язана з безпекою в домі, де є діти. Навіть якщо сама розетка має захист, підключений зарядний адаптер залишається відкритою точкою доступу.

Дитина може пошкодити кабель або спробувати вставити в USB-порт сторонній предмет. У такому випадку зростає ризик короткого замикання, пошкодження адаптера або більш серйозної аварії.

Відключення деяких приладів з розетки може здаватися рішенням про економію та безпеку. Але є техніка, яка погано переносить часті відключення від електроенергії.

Проте це стосується не всієї техніки. Багато хто звик залишати прилади підключеними на ніч і забувати про це до ранку, хоча електрики радять зробити від'єднання електроніки від мережі звичкою.