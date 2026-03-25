Главная Технологии Почему не стоит постоянно держать зарядку в розетке без смартфона

Дата публикации 25 марта 2026 10:42
Зарядное устройство в розетке и смартфон на столе. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Привычка постоянно держать зарядный блок в розетке кажется удобной, но в отдельных случаях она создает лишние риски для техники и дома. Больше всего это касается дешевых адаптеров, нестабильной электросети и ситуаций, когда устройство остается под напряжением без присмотра надолго.

О том, какие риски возникают, когда зарядка постоянно подключена к сети, пишет iTechua.

Компоненты изнашиваются даже без телефона

Даже без подключенного смартфона зарядное устройство не становится полностью "неактивным". Оно остается в режиме ожидания, а его внутренние элементы продолжают находиться под напряжением.

Из-за этого внутри может возникать незначительный нагрев, а отдельные компоненты со временем изнашиваются. Самыми чувствительными в таком режиме считаются элементы вроде конденсаторов, поэтому постоянное пребывание в розетке постепенно сокращает общий ресурс адаптера.

Наибольшая опасность содержится в дешевых блоках питания

Отдельный риск связан с качеством самого зарядного устройства. Если адаптер изготовлен из дешевых компонентов или не имеет нормальной защиты, любая нестабильность в сети может закончиться перегревом, коротким замыканием или даже аварийной ситуацией.

Именно поэтому самые дешевые безымянные зарядки считаются наиболее проблемными. У качественных моделей обычно есть лучшая защита от перепадов напряжения и более стабильная элементная база, тогда как у бюджетных риск сбоев значительно выше.

Скачки напряжения повышают риск перегрева

Если в доме нет дополнительной защиты от перепадов напряжения, постоянно оставленный в розетке адаптер становится более уязвимым к таким скачкам. В момент резкой смены напряжения его элементы могут перегреться, а в худшем сценарии это создает риск воспламенения.

Особенно опасными такие ситуации считаются в частных домах во время грозы. Даже исправный и известный адаптер не дает абсолютной гарантии, если электросеть работает нестабильно.

Зарядка все равно потребляет электроэнергию

Отдельно стоит учитывать и фоновое потребление электричества. Один адаптер в режиме ожидания использует немного энергии, но если в доме постоянно включено несколько блоков питания и другая техника в режиме ожидания, итоговое потребление уже становится заметнее.

То есть сам по себе один зарядный блок не создает большого расхода, но в масштабе всего дома привычка оставлять технику постоянно подключенной постепенно превращается в лишнюю нагрузку и на сеть, и на счет за электроэнергию.

Для детей это отдельный фактор риска

Еще одна проблема связана с безопасностью в доме, где есть дети. Даже если сама розетка имеет защиту, подключенный зарядный адаптер остается открытой точкой доступа.

Ребенок может повредить кабель или попытаться вставить в USB-порт посторонний предмет. В таком случае возрастает риск короткого замыкания, повреждения адаптера или более серьезной аварии.

Отключение некоторых приборов из розетки может казаться решением об экономии и безопасности. Но есть техника, которая плохо переносит частые отключения от электроэнергии.

Однако это касается не всей техники. Многие привыкли оставлять приборы подключенными на ночь и забывать об этом до утра, хотя электрики советуют сделать отключение электроники от сети привычкой.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
