Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Электрики рассказали, что будет, если постоянно держать зарядку в розетке

Электрики рассказали, что будет, если постоянно держать зарядку в розетке

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 16:32
Можно ли постоянно держать зарядку для смартфона в розетке
Зарядные устройства в розетке. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядное устройство, которое постоянно остается в розетке, кажется мелочью, ведь им пользуются каждый день. Но электрики советуют пересмотреть эту привычку: даже без подключенного телефона зарядка может потреблять немного энергии, изнашиваться быстрее и в некоторых случаях создавать риск перегрева.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Southern Living.

Можно ли постоянно держать зарядное устройство в розетке

Когда зарядное устройство остается в розетке, оно все равно может брать небольшое количество электроэнергии. Это называют "фантомной нагрузкой" или "энергией вампира".

Речь идет не о большом потреблении, но со временем такие мелкие расходы могут накапливаться в счетах за электроэнергию. Особенно если в доме постоянно подключены не одно, а несколько зарядных устройств.

Еще одна причина вытаскивать адаптер из розетки — износ самого устройства. Зарядка, которая постоянно подключена к сети, остается под напряжением, может немного нагреваться и постепенно быстрее терять ресурс.

Читайте также:

Электрики объясняют, что постоянное тепло со временем влияет на внутренние компоненты. Из-за этого зарядное устройство может выйти из строя раньше, чем ожидалось.

Самый серьезный риск связан с безопасностью. Современные качественные зарядные устройства обычно имеют защиту, но старые, поврежденные или дешевые адаптеры могут перегреваться сильнее.

В таком случае возрастает риск короткого замыкания или даже воспламенения. Особенно опасно оставлять в розетке зарядки с поврежденным кабелем, трещинами на корпусе или следами перегрева.

Отдельный риск создают кабели, которые остаются подключенными к адаптеру. Если в доме есть дети или домашние животные, они могут потянуть шнур, повредить его или перегрызть.

Даже если телефон не подключен, зарядное устройство в розетке все равно остается активным, а поврежденный кабель может оголить провода.

Специалисты также обращают внимание на соответствие зарядного устройства и кабеля. Например, если использовать быстрый адаптер с кабелем, который не рассчитан на такую мощность, зарядка может сильнее нагреваться.

Из-за неэффективной передачи энергии повышается температура, а вместе с ней и риск перегрева.

Ранее Новини.LIVE писали, что медленная беспроводная зарядка iPhone часто связана не с самим смартфоном, а с неподходящим адаптером питания или кабелем. Даже если зарядная площадка поддерживает более быструю подачу энергии, более слабый блок питания может снизить фактическую скорость и превратить удобный способ зарядки в значительно более длительный процесс.

Также Новини.LIVE писали, что зарядка смартфона только на первый взгляд кажется простым действием. На самом деле такой подход не всегда полезен для аккумулятора, а отдельные ежедневные привычки во время зарядки могут заметно сократить срок его службы.

зарядное устройство розетка зарядка для смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации