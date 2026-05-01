Можно ли постоянно держать зарядку для смартфона в розетке

Зарядные устройства в розетке. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядное устройство, которое постоянно остается в розетке, кажется мелочью, ведь им пользуются каждый день. Но электрики советуют пересмотреть эту привычку: даже без подключенного телефона зарядка может потреблять немного энергии, изнашиваться быстрее и в некоторых случаях создавать риск перегрева.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Southern Living.

Можно ли постоянно держать зарядное устройство в розетке

Когда зарядное устройство остается в розетке, оно все равно может брать небольшое количество электроэнергии. Это называют "фантомной нагрузкой" или "энергией вампира".

Речь идет не о большом потреблении, но со временем такие мелкие расходы могут накапливаться в счетах за электроэнергию. Особенно если в доме постоянно подключены не одно, а несколько зарядных устройств.

Еще одна причина вытаскивать адаптер из розетки — износ самого устройства. Зарядка, которая постоянно подключена к сети, остается под напряжением, может немного нагреваться и постепенно быстрее терять ресурс.

Электрики объясняют, что постоянное тепло со временем влияет на внутренние компоненты. Из-за этого зарядное устройство может выйти из строя раньше, чем ожидалось.

Самый серьезный риск связан с безопасностью. Современные качественные зарядные устройства обычно имеют защиту, но старые, поврежденные или дешевые адаптеры могут перегреваться сильнее.

В таком случае возрастает риск короткого замыкания или даже воспламенения. Особенно опасно оставлять в розетке зарядки с поврежденным кабелем, трещинами на корпусе или следами перегрева.

Отдельный риск создают кабели, которые остаются подключенными к адаптеру. Если в доме есть дети или домашние животные, они могут потянуть шнур, повредить его или перегрызть.

Даже если телефон не подключен, зарядное устройство в розетке все равно остается активным, а поврежденный кабель может оголить провода.

Специалисты также обращают внимание на соответствие зарядного устройства и кабеля. Например, если использовать быстрый адаптер с кабелем, который не рассчитан на такую мощность, зарядка может сильнее нагреваться.

Из-за неэффективной передачи энергии повышается температура, а вместе с ней и риск перегрева.

