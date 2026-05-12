Не всі кабелі USB-C однакові: як обрати правильний для швидкої зарядки

Кабель USB Type-C.

USB-C сам по собі не гарантує швидке заряджання. Хоча роз'єм у багатьох кабелів має однаковий вигляд, всередині вони можуть сильно відрізнятися — за підтримуваною потужністю, якістю провідників, довжиною та стандартами живлення.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому не всі USB-C підтримують швидку зарядку

Головна плутанина виникає через те, що USB-C стандартизує форму роз'єму, але не робить усі кабелі однаковими за можливостями. Один кабель може підтримувати лише базове заряджання, а інший — передавати десятки або навіть сотні ватів.

Саме тому смартфон, планшет чи ноутбук можуть заряджатися повільно навіть із потужним адаптером. Якщо кабель не розрахований на високу потужність, він стане слабкою ланкою й обмежить заряджання.

Для швидкого заряджання потрібна підтримка USB Power Delivery. Саме цей стандарт дозволяє пристрою та зарядному блоку "домовлятися" про потрібну потужність.

Для базової швидкої зарядки зазвичай потрібно щонайменше 18 Вт. Для сучасних смартфонів і планшетів часто доречніші кабелі та адаптери на 40-65 Вт, а для ноутбуків можуть знадобитися варіанти на 100 Вт або більше.

На заряджання впливає і конструкція самого кабелю. Усередині нього є провідники, і чим вони якісніші та товстіші, тим краще передають енергію.

У кабелях із тонкими провідниками може бути більше втрат, через що зарядка йде повільніше. Саме тому дешевий або дуже тонкий USB-C кабель може не розкрити можливості навіть хорошого адаптера.

Довжина теж має значення. Чим довший кабель, тим більший опір, а отже — більше втрат напруги під час передавання енергії.

Це не означає, що всі довгі кабелі погані, але для швидкої зарядки краще обирати якісні моделі з чітко заявленою підтримкою потрібної потужності. Випадковий двометровий кабель без характеристик може заряджати помітно повільніше.

На що дивитися під час вибору зарядного кабелю

Найпростіше — дивитися характеристики від виробника. В описі або на упаковці має бути вказано підтримку USB Power Delivery, максимальну потужність і, бажано, сертифікацію USB-IF.

Для кабелів на 60 Вт і вище важливий e-marker чип. Він допомагає контролювати безпечну передачу енергії й не дозволяє кабелю отримувати більше потужності, ніж він здатен витримати.

