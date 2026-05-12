Не все кабели USB-C одинаковы: как выбрать правильный для быстрой зарядки

Кабель USB Type-C. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-C сам по себе не гарантирует быструю зарядку. Хотя разъем у многих кабелей имеет одинаковый вид, внутри они могут сильно отличаться — по поддерживаемой мощности, качеству проводников, длине и стандартам питания.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему не все USB-C поддерживают быструю зарядку

Главная путаница возникает из-за того, что USB-C стандартизирует форму разъема, но не делает все кабели одинаковыми по возможностям. Один кабель может поддерживать только базовую зарядку, а другой — передавать десятки или даже сотни ватт.

Именно поэтому смартфон, планшет или ноутбук могут заряжаться медленно даже с мощным адаптером. Если кабель не рассчитан на высокую мощность, он станет слабым звеном и ограничит зарядку.

Для быстрой зарядки нужна поддержка USB Power Delivery. Именно этот стандарт позволяет устройству и зарядному блоку "договариваться" о нужной мощности.

Читайте также:

Для базовой быстрой зарядки обычно требуется не менее 18 Вт. Для современных смартфонов и планшетов часто более уместны кабели и адаптеры на 40-65 Вт, а для ноутбуков могут понадобиться варианты на 100 Вт или более.

На зарядку влияет и конструкция самого кабеля. Внутри него есть проводники, и чем они качественнее и толще, тем лучше передают энергию.

В кабелях с тонкими проводниками может быть больше потерь, из-за чего зарядка идет медленнее. Именно поэтому дешевый или очень тонкий USB-C кабель может не раскрыть возможности даже хорошего адаптера.

Длина тоже имеет значение. Чем длиннее кабель, тем больше сопротивление, а значит — больше потерь напряжения при передаче энергии.

Это не значит, что все длинные кабели плохие, но для быстрой зарядки лучше выбирать качественные модели с четко заявленной поддержкой нужной мощности. Случайный двухметровый кабель без характеристик может заряжать заметно медленнее.

На что смотреть при выборе зарядного кабеля

Самое простое — смотреть характеристики от производителя. В описании или на упаковке должна быть указана поддержка USB Power Delivery, максимальная мощность и, желательно, сертификация USB-IF.

Для кабелей на 60 Вт и выше важен e-marker чип. Он помогает контролировать безопасную передачу энергии и не позволяет кабелю получать больше мощности, чем он способен выдержать.

Ранее Новини.LIVE писали, что сам разъем USB-C еще не гарантирует, что смартфон будет заряжаться на максимально доступной скорости. Чтобы получить заявленную мощность, должны совпасть сразу несколько условий.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-розетки стали привычным решением дома, в офисах, кафе и гостиницах, поскольку позволяют заряжать смартфон без отдельного адаптера. В целом такой способ считается безопасным, но многое зависит от качества самой розетки, ее поддерживаемой мощности и места, где пользователь подключает устройство.