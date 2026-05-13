Главная Технологии Зарядка до 80% или 100%: что лучше для батареи смартфона

Дата публикации 13 мая 2026 14:24
Когда заряжать смартфон до 80%, а когда до 100%: что лучше для батареи
Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Многие пользователи боятся заряжать смартфон до 100%, считая, что это быстро "убивает" батарею. На самом деле современные телефоны рассчитаны на полный заряд, но для долгой жизни аккумулятора важно учитывать не только проценты, но и температуру и ежедневный сценарий использования.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Ofeminin.

Почему советуют держать заряд в пределах 20-80%

Литий-ионные аккумуляторы комфортно работают в умеренном диапазоне заряда. Именно поэтому часто советуют не разряжать телефон ниже 20% и не держать его постоянно на 100%.

В пределах 20-80% батарея испытывает меньшую химическую нагрузку, а ее износ может происходить медленнее. Это не строгое правило, а скорее полезная привычка для повседневного пользования.

Сам по себе заряд до 100% не опасен для современного смартфона. Производители используют контроллеры питания, которые ограничивают подачу тока и не дают батарее реально "перезарядиться".

Когда аккумулятор достигает полного заряда, система замедляет или останавливает процесс зарядки. Но если телефон долго остается на 100%, особенно в тепле или под нагрузкой, батарея может изнашиваться быстрее.

Для обычного дня, когда рядом есть розетка, повербанк или возможность подзарядиться, оптимально останавливаться примерно на 80-90%. Этого обычно хватает для комфортного пользования, а батарея меньше времени находится в зоне высокого напряжения.

Такой подход особенно полезен, если вы планируете пользоваться смартфоном несколько лет и хотите дольше сохранить нормальную емкость аккумулятора.

Когда можно заряжать до 100%

Заряжать смартфон до 100% вполне нормально, если впереди долгий день, поездка, работа без доступа к розетке или любая ситуация, где важна максимальная автономность.

В таких случаях приоритетом становится не идеальный уход за батареей, а то, чтобы телефон не разрядился в нужный момент. Полный заряд время от времени не испортит аккумулятор.

Один из главных врагов батареи — тепло. Если телефон заряжается на солнце, в толстом чехле или параллельно запускает тяжелые игры, аккумулятор изнашивается быстрее.

Поэтому лучше заряжать смартфон в прохладном месте, использовать качественные адаптеры и кабели и не нагружать устройство во время зарядки без надобности.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие пользователи продолжают разговаривать, переписываться или просматривать интернет, пока смартфон подключен к зарядке. В большинстве случаев это безопасно, ведь современные телефоны имеют системы защиты от перегрева и контролируют подачу тока во время зарядки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что совет держать заряд смартфона в пределах 20-80% долго считался одним из главных правил ухода за аккумулятором. В то же время в современных моделях часть этого контроля уже берут на себя системы управления питанием, поэтому все чаще главной угрозой для батареи становится не сам уровень заряда, а перегрев устройства.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
