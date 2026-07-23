Зарядні пристрої для смартфона. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Зарядні пристрої для смартфонів, ноутбуків та іншої техніки часто залишаються в розетках навіть після завершення заряджання. Хоча сучасні адаптери розраховані на тривалу роботу, у деяких ситуаціях їх краще відключати від електромережі.

Про те, чи потрібно виймати зарядний пристрій із розетки після використання, пише редакція Новини.LIVE.

Чому зарядку краще відключати від мережі

Навіть без підключеного смартфона адаптер залишається під напругою, а його внутрішні компоненти продовжують працювати в режимі очікування. Через це зарядний пристрій споживає невелику кількість електроенергії. Таке споживання називають прихованим або фантомним.

Один сучасний адаптер витрачає зовсім небагато енергії, однак у будинку одночасно можуть залишатися підключеними зарядки для смартфонів, ноутбуків, годинників, планшетів та іншої техніки.

Особливо це стосується старих блоків живлення, потужних адаптерів для ноутбуків, пристроїв швидкого заряджання та багатопортових USB-станцій.

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Постійно підключений адаптер залишається вразливим до стрибків напруги, які можуть виникати через аварії, грозу або різкі зміни навантаження на електромережу. Сильний перепад здатен пошкодити зарядний пристрій, а якщо до нього підключена техніка — створити ризик і для неї.

Тому зарядку доцільно виймати з розетки під час грози, перед тривалим від'їздом або за нестабільної роботи електромережі.

Які зарядки особливо важливо відключати

Після завершення заряджання рекомендується відключати від мережі адаптери для ноутбуків, акумуляторних інструментів, електросамокатів, електровелосипедів та іншої техніки з місткими батареями.

Такі пристрої працюють із вищою потужністю та можуть сильніше нагріватися.

Заряджати великі акумулятори без нагляду також небажано, особливо якщо використовується пошкоджений або неоригінальний блок живлення.

Раніше Новини.LIVE писали, що помірне нагрівання зарядного пристрою під час роботи вважається нормальним явищем. Однак якщо блок живлення розігрівається настільки сильно, що його складно тримати в руках, це може свідчити про несправність або небезпеку.

Також Новини.LIVE розповідали, що однаковий роз'єм USB-C не гарантує однакової швидкості заряджання смартфона. Одні кабелі підтримують високу потужність, тоді як слабші характеристики інших можуть суттєво обмежувати швидкість поповнення батареї.