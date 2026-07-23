Зарядные устройства для смартфона. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Зарядные устройства для смартфонов, ноутбуков и другой техники часто остаются в розетках даже после завершения зарядки. Хотя современные адаптеры рассчитаны на длительную работу, в некоторых ситуациях их лучше отключать от электросети.

О том, нужно ли вынимать зарядное устройство из розетки после использования, пишет редакция Новини.LIVE.

Почему зарядное устройство лучше отключать от сети

Даже без подключенного смартфона адаптер остается под напряжением, а его внутренние компоненты продолжают работать в режиме ожидания. Из-за этого зарядное устройство потребляет небольшое количество электроэнергии. Такое потребление называют скрытым или фантомным.

Один современный адаптер расходует совсем немного энергии, однако в доме одновременно могут оставаться подключенными зарядные устройства для смартфонов, ноутбуков, часов, планшетов и другой техники.

Особенно это касается старых блоков питания, мощных адаптеров для ноутбуков, устройств быстрой зарядки и многопортовых USB-станций.

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Постоянно подключенный адаптер остается уязвимым к скачкам напряжения, которые могут возникать из-за аварий, грозы или резких изменений нагрузки на электросеть. Сильный перепад напряжения может повредить зарядное устройство, а если к нему подключена техника — создать риск и для неё.

Поэтому зарядное устройство целесообразно вынимать из розетки во время грозы, перед длительным отъездом или при нестабильной работе электросети.

Какие зарядные устройства особенно важно отключать

По завершении зарядки рекомендуется отключать от сети адаптеры для ноутбуков, аккумуляторных инструментов, электросамокатов, электровелосипедов и другой техники с емкими батареями.

Такие устройства работают с более высокой мощностью и могут сильнее нагреваться.

Заряжать крупные аккумуляторы без присмотра также нежелательно, особенно если используется поврежденный или неоригинальный блок питания.

Ранее Новини.LIVE писали, что умеренный нагрев зарядного устройства во время работы считается нормальным явлением. Однако если блок питания нагревается настолько сильно, что его сложно держать в руках, это может свидетельствовать о неисправности или опасности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что одинаковый разъем USB-C не гарантирует одинаковой скорости зарядки смартфона. Одни кабели поддерживают высокую мощность, тогда как более слабые характеристики других могут существенно ограничивать скорость зарядки аккумулятора.