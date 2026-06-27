Зарядний пристрій нагрівається: коли тепло може стати загрозою

Зарядні пристрої для смартфона. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Зарядний пристрій смартфона може нагріватися під час роботи, і це не завжди означає поломку. Але якщо блок живлення стає настільки гарячим, що до нього важко торкатися, це вже може бути небезпечним сигналом.

Про те, коли нагрівання зарядного пристрою може стати загрозою, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Коли нагрівання зарядки є нормальним

Під час передавання електроенергії частина енергії неминуче втрачається у вигляді тепла. Саме тому легке нагрівання зарядного пристрою вважається нормальним явищем.

Ситуацію можуть посилювати технології швидкої зарядки. Що вищий струм, то активніше нагріваються і смартфон, і блок живлення.

Невелике тепло не повинно викликати тривоги, якщо користувач застосовує сертифікований зарядний блок, під'єднаний до справної електромережі або повербанка. Водночас важливо не залишати телефон під'єднаним до зарядки надовго після досягнення 100%.

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Що робити, якщо зарядний пристрій став дуже гарячим

Тривогу має викликати ситуація, коли зарядний пристрій стає справді гарячим — настільки, що його важко торкатися. У такому разі потрібно негайно знеструмити пристрій, від'єднати кабель і перевірити, чи немає запаху горілого пластику або диму.

Сильний перегрів може свідчити про внутрішнє пошкодження блока живлення, проблеми в електромережі або несправність самого смартфона.

Якщо не відключити перегрітий зарядний пристрій вчасно, це може призвести до плавлення компонентів. У гіршому випадку можливе загоряння, під час якого пластик виділятиме токсичні випари. Саме тому сильне нагрівання блока живлення не варто ігнорувати.

Чому зарядний пристрій перегрівається

Одна з можливих причин перегрівання може ховатися всередині самого блока живлення.

Дешеві безіменні адаптери часто економлять на захисних схемах і коректному керуванні струмом. Через це вони швидше зношуються і не завжди можуть безпечно узгоджувати напругу зі смартфоном.

Додаткову небезпеку створюють пошкоджені або неякісні кабелі. Через них може зростати електричний опір. У такому випадку зарядний блок намагається компенсувати втрати, через що збільшується навантаження і температура.

Також перегрівання можуть прискорювати високі зовнішні температури, прямі сонячні промені або погано вентильоване приміщення. У таких умовах смартфон і блок живлення можуть нагрівати одне одного до критичного рівня.

Якщо зарядний пристрій перегрівається, потрібно припинити ним користуватися і спробувати з'ясувати причину. Варто перевірити кабель на пошкодження та переконатися, що розетка справна. Також краще обирати сертифіковані зарядні аксесуари від відомих виробників.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-C став стандартним роз'ємом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, однак сам по собі він не гарантує швидкого заряджання. Один кабель може передавати 60-100 Вт, тоді як інший обмежуватиме пристрій базовим живленням і помітно сповільнюватиме поповнення заряду.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-C-кабель впливає не лише на швидкість заряджання, а й на передавання даних та стабільність живлення пристроїв. Однакові на вигляд кабелі можуть мати різні можливості, тому перед покупкою або вже після неї варто перевірити їхні реальні характеристики.