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Головна Технології Не всі зарядні пристрої USB-C однакові: яку функцію варто перевіряти

Не всі зарядні пристрої USB-C однакові: яку функцію варто перевіряти

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 11:41
Що таке PPS у зарядних пристроях USB-C і чому він важливий
Зарядний пристрій. Фото: кадр з відео/YouTube

Не всі зарядні пристрої USB-C працюють однаково, навіть якщо мають однаковий роз'єм. Якщо смартфон підтримує PPS, дешевий або старий зарядний адаптер може заряджати його повільніше й менш ефективно.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Чому не всі USB-C зарядки однакові

USB-C став стандартним роз'ємом для смартфонів та іншої електроніки, але це не означає, що будь-який зарядний пристрій працюватиме однаково добре. Деякі виробники використовують власні протоколи заряджання, які потребують сумісних адаптерів і кабелів.

Одним із поширених стандартів є USB-PD, або USB Power Delivery, але в нього є розширення PPS — Programmable Power Supply, про яке знають не всі користувачі.

Якщо телефон підтримує PPS, але заряджається від адаптера без цього протоколу, він може не отримувати оптимальну потужність.

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Звичайний USB-PD пропонує пристрою фіксовані рівні напруги — наприклад 5 В, 9 В, 15 В або 20 В. Смартфон обирає один із доступних варіантів залежно від того, що підтримують зарядний пристрій і сам телефон.

PPS працює інакше. Він дозволяє смартфону точніше змінювати напругу та силу струму залежно від потреб акумулятора в конкретний момент.

Під час заряджання батарея не завжди потребує однакової потужності. На початку вона може приймати більший струм, а ближче до заповнення заряд поступово знижується, щоб зменшити нагрівання та зношення.

Які смартфони підтримують PPS

PPS підтримують багато сучасних флагманських Android-смартфонів. Зокрема, це стосується моделей із підтримкою Qualcomm Quick Charge 4 і Quick Charge 4+.

Серед прикладів — смартфони Samsung Galaxy S, починаючи з Galaxy S20, Google Pixel 6 і новіші моделі, а також телефони Nothing.

У новіших моделях із великими акумуляторами точність напруги має особливе значення. Якщо використовувати зарядку без PPS, телефон може грітися сильніше, а його система керування живленням працюватиме з більшим навантаженням.

Якщо невідомо, чи підтримує смартфон PPS, це можна перевірити в офіційних характеристиках моделі. Також допомагають технічні бази зі специфікаціями смартфонів.

У характеристиках варто шукати згадку PPS або USB-PD 3.0/3.1. Саме з USB-PD 3.0 з'явилася підтримка PPS, тому такі позначки можуть вказувати на сумісність.

Якщо потрібно купувати новий адаптер, можна розглянути GaN-зарядки. Вони використовують нітрид галію замість кремнію як напівпровідниковий матеріал.

Такі зарядні пристрої можуть бути ефективнішими та компактнішими. Деякі моделі мають кілька портів USB-C і USB-A, підтримують USB-PD та PPS і дозволяють заряджати кілька пристроїв від одного блока.

Раніше Новини.LIVE писали, що для продовження ресурсу акумулятора смартфон не варто регулярно розряджати до 0% і постійно заряджати до 100%. Найчастіше користувачам радять орієнтуватися на діапазон 20-80%, однак у повсякденному використанні він не завжди є зручним і реалістичним.

Також Новини.LIVE розповідали, що правило тримати заряд смартфона в межах 20-80% поступово втрачає колишнє значення для сучасних пристроїв. Нові контролери живлення, швидкі зарядки та вдосконалені алгоритми захисту змінили підхід до догляду за акумулятором.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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