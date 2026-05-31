Правило "20-80" більше не працює: як правильно заряджати смартфон у 2026 році

Смартфон на зарядці.

Правило тримати заряд смартфона в межах 20-80% поступово втрачає значення для сучасних пристроїв. Нові контролери живлення, швидкі зарядки та вдосконалені алгоритми захисту змінили підхід до догляду за акумулятором.

Про те, чому правило "20-80" втрачає свою актуальність.

Що змінилося у заряджанні смартфонів

Раніше користувачам радили не розряджати смартфон нижче 20% і не заряджати вище 80%. Такий підхід мав зменшити навантаження на літій-іонний акумулятор, особливо на останніх відсотках заряджання, коли напруга зростає, а батарея отримує додатковий стрес.

У сучасних смартфонах значну частину цього процесу контролює сам пристрій. Контролери живлення точніше регулюють подачу струму, використовують внутрішні буфери безпеки та знижують навантаження на акумулятор у критичних діапазонах заряду.

Через це користувачеві вже не потрібно так жорстко дотримуватися старого правила. Смартфон сам керує частиною ризиків, які раніше намагалися компенсувати ручним контролем заряджання.

Чому головною проблемою став перегрів

Попри розвиток технологій, один фактор і далі найбільше шкодить акумулятору — це тепло. Перегрів під час заряджання або активного використання може швидше скорочувати ресурс батареї, ніж сам факт заряджання до 100%.

Коли температура акумулятора підіймається вище 40-45°C, хімічні процеси всередині батареї прискорюються. Це може руйнувати захисний шар на аноді та зменшувати кількість активних іонів літію.

У результаті місткість акумулятора поступово падає. Цей процес є незворотним, тому саме контроль температури стає важливішим за суворе дотримання меж 20-80%.

Швидкі зарядні адаптери на 120 Вт і більше можуть викликати занепокоєння через ризик перегріву. Виробники намагаються зменшити ці ризики за допомогою інженерних рішень.

Наприклад, у смартфонах використовують двосекційні батареї, які заряджаються паралельно меншими струмами. Також частину елементів, що найбільше нагріваються, переносять із корпуса смартфона в зарядний адаптер.

Кожен епізод перегріву може забирати частину ресурсу акумулятора. Тому в сучасних умовах головне правило догляду за батареєю — не доводити смартфон до надмірного нагрівання.

Раніше Новини.LIVE писали, що Android-смартфон із повністю розрядженою батареєю не варто надовго залишати без заряджання. Літій-іонний акумулятор у такому стані може втратити частину ресурсу, почати гірше приймати заряд або навіть здутися.

Також Новини.LIVE розповідали, що швидке розряджання смартфона не завжди означає, що акумулятор уже потрібно міняти. Часто батарею непомітно виснажують фонові процеси, активна геолокація, надто яскравий екран і бездротові модулі, які залишаються увімкненими без потреби.