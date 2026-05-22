Як продовжити роботу батареї смартфона без заміни акумулятора: прості поради

Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Якщо смартфон швидко розряджається, це не завжди означає, що акумулятор уже потрібно міняти. Часто батарею непомітно виснажують фонові процеси, геолокація, надто яскравий екран і бездротові модулі, які залишаються активними без потреби.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Вимкніть постійний доступ до геолокації

Одна з функцій, яка може суттєво впливати на автономність — постійне визначення місцеперебування. Багато застосунків отримують доступ до геолокації навіть тоді, коли користувач ними не користується.

Особливо активно заряд можуть витрачати карти, служби таксі, погодні додатки, соцмережі та сервіси доставки. Якщо програма регулярно перевіряє місцеперебування у фоні, смартфон частіше задіює GPS, мобільні мережі й Wi-Fi для уточнення локації.

Краще залишити доступ до геолокації лише тим застосункам, яким він справді потрібен. Для решти варто обрати режим "Під час використання" або повністю заборонити доступ.

Читайте також:

Зменште яскравість екрана

Екран — один із головних споживачів енергії у смартфоні. Якщо яскравість постійно виставлена на максимум, батарея розряджатиметься значно швидше.

Щоб зменшити витрати заряду, варто увімкнути автоматичне регулювання яскравості або знизити її вручну до комфортного рівня. На смартфонах з OLED- та AMOLED-дисплеями також може допомогти темна тема, особливо якщо часто користуватися телефоном увечері або в приміщенні.

Вимикайте Bluetooth, Wi-Fi і NFC без потреби

Bluetooth, Wi-Fi та NFC зручно тримати активними, але якщо вони не використовуються, їх краще вимикати. Смартфон може періодично шукати доступні мережі, пристрої або підтримувати фонові підключення, що поступово витрачає заряд.

Особливо це актуально в дорозі, коли телефон постійно сканує нові Wi-Fi-мережі, або якщо Bluetooth увімкнений без підключених навушників, годинника чи автомобільної системи.

Обмежте фонову активність застосунків

Десятки відкритих або активних у фоні програм теж можуть скорочувати час роботи смартфона. Частина застосунків оновлює стрічку, перевіряє повідомлення, синхронізує файли або збирає дані навіть тоді, коли ви їх не відкриваєте.

У налаштуваннях батареї можна подивитися, які програми споживають найбільше енергії, і обмежити їхню фонову активність. Це особливо корисно для соцмереж, ігор, маркетплейсів і сервісів, які не потрібні постійно.

Заряджайте смартфон без перегріву

На автономність і ресурс батареї впливає не лише те, як ви користуєтеся телефоном, а й те, як його заряджаєте. Для сучасних акумуляторів бажано не доводити заряд постійно до 0% і не тримати смартфон увесь час на 100%.

Оптимальним повсякденним діапазоном часто називають приблизно 20-80%. Це не суворе правило, але така звичка допомагає зменшити навантаження на батарею.

Також важливо уникати перегріву. Не варто залишати телефон під прямим сонцем, заряджати його під подушкою або користуватися важкими іграми під час швидкої зарядки.

Використовуйте якісні зарядні пристрої

Дешеві або неякісні адаптери можуть нестабільно подавати напругу, перегріватися й прискорювати зношення батареї. Краще користуватися оригінальними або сертифікованими зарядними пристроями й кабелями.

Якщо під час заряджання телефон або адаптер сильно нагрівається, зарядку краще припинити й перевірити аксесуари.

Раніше Новини.LIVE писали, що більшість сучасних смартфонів використовують літій-іонні акумулятори, але навколо їхнього заряджання досі існує чимало застарілих порад і помилкових уявлень. Частина таких рекомендацій залишилася ще з епохи інших типів батарей, а частина просто перебільшує реальні ризики для сучасних пристроїв.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато користувачів бояться заряджати смартфон до 100%, вважаючи, що повний заряд швидко "вбиває" батарею. Насправді сучасні телефони розраховані на такий сценарій, однак для довшого ресурсу акумулятора важливо зважати не лише на відсоток заряду, а й на температуру пристрою та щоденний режим користування.