Как продлить работу батареи смартфона без замены аккумулятора: простые советы

Если смартфон быстро разряжается, это не всегда означает, что аккумулятор уже нужно менять. Часто батарею незаметно истощают фоновые процессы, геолокация, слишком яркий экран и беспроводные модули, которые остаются активными без надобности.

Отключите постоянный доступ к геолокации

Одна из функций, которая может существенно влиять на автономность — постоянное определение местонахождения. Многие приложения получают доступ к геолокации даже тогда, когда пользователь ими не пользуется.

Особенно активно заряд могут тратить карты, службы такси, погодные приложения, соцсети и сервисы доставки. Если приложение регулярно проверяет местонахождение в фоне, смартфон чаще задействует GPS, мобильные сети и Wi-Fi для уточнения локации.

Лучше оставить доступ к геолокации только тем приложениям, которым он действительно нужен. Для остальных стоит выбрать режим "Во время использования" или полностью запретить доступ.

Уменьшите яркость экрана

Экран — один из главных потребителей энергии в смартфоне. Если яркость постоянно выставлена на максимум, батарея будет разряжаться значительно быстрее.

Чтобы уменьшить расход заряда, стоит включить автоматическую регулировку яркости или снизить ее вручную до комфортного уровня. На смартфонах с OLED- и AMOLED-дисплеями также может помочь темная тема, особенно если часто пользоваться телефоном вечером или в помещении.

Отключайте Bluetooth, Wi-Fi и NFC без надобности

Bluetooth, Wi-Fi и NFC удобно держать активными, но если они не используются, их лучше выключать. Смартфон может периодически искать доступные сети, устройства или поддерживать фоновые подключения, что постепенно расходует заряд.

Особенно это актуально в дороге, когда телефон постоянно сканирует новые Wi-Fi-сети, или если Bluetooth включен без подключенных наушников, часов или автомобильной системы.

Ограничьте фоновую активность приложений

Десятки открытых или активных в фоне программ тоже могут сокращать время работы смартфона. Часть приложений обновляет ленту, проверяет сообщения, синхронизирует файлы или собирает данные даже тогда, когда вы их не открываете.

В настройках батареи можно посмотреть, какие приложения потребляют больше всего энергии, и ограничить их фоновую активность. Это особенно полезно для соцсетей, игр, маркетплейсов и сервисов, которые не нужны постоянно.

Заряжайте смартфон без перегрева

На автономность и ресурс батареи влияет не только то, как вы пользуетесь телефоном, но и то, как его заряжаете. Для современных аккумуляторов желательно не доводить заряд постоянно до 0% и не держать смартфон все время на 100%.

Оптимальным повседневным диапазоном часто называют примерно 20-80%. Это не строгое правило, но такая привычка помогает уменьшить нагрузку на батарею.

Также важно избегать перегрева. Не стоит оставлять телефон под прямым солнцем, заряжать его под подушкой или пользоваться тяжелыми играми во время быстрой зарядки.

Используйте качественные зарядные устройства

Дешевые или некачественные адаптеры могут нестабильно подавать напряжение, перегреваться и ускорять износ батареи. Лучше пользоваться оригинальными или сертифицированными зарядными устройствами и кабелями.

Если во время зарядки телефон или адаптер сильно нагревается, зарядку лучше прекратить и проверить аксессуары.

Ранее Новини.LIVE писали, что большинство современных смартфонов используют литий-ионные аккумуляторы, но вокруг их зарядки до сих пор существует немало устаревших советов и ошибочных представлений. Часть таких рекомендаций осталась еще с эпохи других типов батарей, а часть просто преувеличивает реальные риски для современных устройств.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие пользователи боятся заряжать смартфон до 100%, считая, что полный заряд быстро "убивает" батарею. На самом деле современные телефоны рассчитаны на такой сценарий, однако для более долгого ресурса аккумулятора важно учитывать не только на процент заряда, но и на температуру устройства и ежедневный режим пользования.