Почему не стоит заряжать телефон ночью под подушкой или на кровати

Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Привычка ставить смартфон на зарядку перед сном кажется безопасной, но в редких случаях она может создать риск для батареи, зарядного устройства и даже пожарной безопасности. Особенно опасно заряжать телефон на кровати, под подушкой или на плохо отводящих тепло поверхностях.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE.

Почему ночная зарядка может быть опасна

Современные смартфоны имеют защиту от перезаряжания, поэтому по достижении 100% батарея не продолжает бесконтрольно набирать энергию. Но это не значит, что ночная зарядка полностью лишена рисков.

При зарядке телефон и адаптер могут нагреваться. Если устройство лежит под подушкой, одеялом или мягкой поверхностью, тепло хуже рассеивается. В результате температура может повышаться сильнее, чем при нормальных условиях.

Особо опасно оставлять на зарядке смартфон со старым или поврежденным аккумулятором. Батарея может деградировать из-за возраста, падения, перегрева, механических повреждений или использования некачественного зарядного устройства.

Читайте также:

Признаками проблем могут быть вздутие корпуса, быстрый нагрев, резкое падение заряда, запах гари или деформация задней крышки. В таких случаях пользоваться телефоном и тем более оставлять его на зарядке без присмотра не стоит.

Опасность может создавать не только смартфон, но и адаптер. Дешевые или поврежденные зарядные устройства могут перегреваться, нестабильно подавать напряжение или хуже защищать устройство от скачков в сети.

Также не стоит пользоваться кабелем с поврежденной изоляцией, изломами или расшатанным разъемом. Такой аксессуар может нагреваться и создавать риск короткого замыкания.

Где нельзя заряжать телефон

Самые плохие места для ночной зарядки — под подушкой, на кровати, под одеялом, на диване или среди бумаг и тканей. Все эти поверхности удерживают тепло и могут быстро воспламениться в случае неисправности.

Лучше заряжать смартфон на твердой, ровной и открытой поверхности, например на столе или тумбе, подальше от текстиля, воды и легковоспламеняющихся предметов.

Безопасно заряжать телефон днем или вечером, когда вы можете периодически проверять, не перегревается ли устройство. Если заряд уже набрался, лучше отсоединить смартфон от кабеля, а адаптер от розетки.

Используйте качественные зарядные устройства и кабели, желательно оригинальные или сертифицированные. Не перегружайте удлинители большим количеством техники и не подключайте зарядку к сомнительным переходникам.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие пользователи годами оставляют зарядные устройства в розетке и волнуются, будто они постоянно "накручивают" электроэнергию. На самом деле, современные адаптеры в режиме ожидания потребляют настолько мало, что почти не влияют на счет за свет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие пользователи боятся заряжать смартфон до 100%, полагая, что это быстро "убивает" батарею. На самом деле, современные телефоны рассчитаны на полный заряд, но для более длинного ресурса аккумулятора важно учитывать не только проценты, но и температуру устройства и ежедневный сценарий использования.