Чому не варто заряджати телефон уночі під подушкою або на ліжку

Звичка ставити смартфон на зарядку перед сном здається безпечною, але в окремих випадках вона може створити ризик для батареї, зарядного пристрою і навіть пожежної безпеки. Особливо небезпечно заряджати телефон на ліжку, під подушкою або на поверхнях, які погано відводять тепло.

Чому нічна зарядка може бути небезпечною

Сучасні смартфони мають захист від перезаряджання, тому після досягнення 100% батарея не продовжує безконтрольно набирати енергію. Але це не означає, що нічна зарядка повністю позбавлена ризиків.

Під час заряджання телефон і адаптер можуть нагріватися. Якщо пристрій лежить під подушкою, ковдрою або на м'якій поверхні, тепло гірше розсіюється. У результаті температура може підвищуватися сильніше, ніж за нормальних умов.

Особливо небезпечно залишати на зарядці смартфон зі старим або пошкодженим акумулятором. Батарея може деградувати через вік, падіння, перегрів, механічні пошкодження або використання неякісного зарядного пристрою.

Ознаками проблем можуть бути здуття корпусу, швидке нагрівання, різке падіння заряду, запах гару або деформація задньої кришки. У таких випадках користуватися телефоном і тим більше залишати його на зарядці без нагляду не варто.

Небезпеку може створювати не лише смартфон, а й сам адаптер. Дешеві або пошкоджені зарядні пристрої можуть перегріватися, нестабільно подавати напругу або гірше захищати пристрій від стрибків у мережі.

Також не варто користуватися кабелем із пошкодженою ізоляцією, заломами або розхитаним роз'ємом. Такий аксесуар може нагріватися й створювати ризик короткого замикання.

Де не можна заряджати телефон

Найгірші місця для нічної зарядки — під подушкою, на ліжку, під ковдрою, на дивані або серед паперів і тканин. Усі ці поверхні утримують тепло й можуть швидко загорітися у разі несправності.

Краще заряджати смартфон на твердій, рівній і відкритій поверхні, наприклад, на столі або тумбі, подалі від текстилю, води та легкозаймистих предметів.

Найбезпечніше заряджати телефон удень або ввечері, коли ви можете періодично перевірити, чи не перегрівається пристрій. Якщо заряд уже набрався, краще від'єднати смартфон від кабелю, а адаптер — від розетки.

Використовуйте якісні зарядні пристрої та кабелі, бажано оригінальні або сертифіковані. Не перевантажуйте подовжувачі великою кількістю техніки й не підключайте зарядку до сумнівних перехідників.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато користувачів роками залишають зарядні пристрої в розетці й хвилюються, ніби вони постійно "накручують" електроенергію. Насправді сучасні адаптери в режимі очікування споживають настільки мало, що майже не впливають на рахунок за світло.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато користувачів бояться заряджати смартфон до 100%, вважаючи, що це швидко "вбиває" батарею. Насправді сучасні телефони розраховані на повний заряд, але для довшого ресурсу акумулятора важливо враховувати не лише відсотки, а й температуру пристрою та щоденний сценарій використання.