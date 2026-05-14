Чи споживає зарядка в розетці енергію без телефона: результи експерименту

Багато користувачів роками залишають зарядні пристрої в розетці й хвилюються, що вони постійно "накручують" електроенергію. Насправді сучасні адаптери в режимі очікування споживають настільки мало, що це майже не впливає на рахунок за світло.

Що показав експеримент

Журналісти протестували чотири зарядні пристрої різної потужності — від 5 до 125 Вт. Кожен адаптер підключали до мережі через ватметр, щоб перевірити, скільки енергії він споживає без підключеного телефона.

Результат виявився майже нульовим. Прилад практично не зафіксував споживання електроенергії самими зарядками. Навіть коли одночасно підключили кілька адаптерів, мінімальне споживання, схоже, давав світлодіод на подовжувачі, а не зарядні пристрої.

Сучасні зарядні пристрої в режимі очікування фактично "сплять". Активними залишаються лише мінімальні компоненти, які перевіряють, чи підключили до адаптера телефон або інший гаджет.

Щойно пристрій під'єднують, зарядка переходить у робочий режим і починає подавати потрібну потужність. До цього моменту її енергоспоживання дуже низьке.

У країнах ЄС діють вимоги до зовнішніх блоків живлення, які обмежують споживання в режимі очікування. Для більшості сучасних адаптерів воно не має перевищувати приблизно 0,10-0,21 Вт.

Багато нових зарядних пристроїв також відповідають стандарту енергоефективності рівня VI. Його можна впізнати за маркуванням римською цифрою VI на корпусі. Це означає, що адаптер у режимі очікування споживає менше 0,1 Вт.

Якщо ватметр показує 0,0 Вт, це не завжди означає абсолютний нуль. Часто побутові вимірювачі просто не бачать настільки мале споживання, бо воно нижче їхньої чутливості.

Але для користувача різниця практично не має значення: навіть якщо зарядка споживає частки вата, за місяць або рік це дає дуже незначну суму.

З погляду економії електроенергії сучасний зарядний пристрій можна залишати в розетці — великої витрати не буде. Але з міркувань безпеки краще витягувати старі, пошкоджені, дешеві або несертифіковані адаптери.

