Потребляет ли зарядка в розетке энергию без телефона: результаты эксперимента

Зарядное устройство в розетке.

Многие пользователи годами оставляют зарядные устройства в розетке и волнуются, что они постоянно "накручивают" электроэнергию. На самом деле современные адаптеры в режиме ожидания потребляют настолько мало, что это почти не влияет на счет за свет.

Что показал эксперимент

Журналисты протестировали четыре зарядных устройства различной мощности — от 5 до 125 Вт. Каждый адаптер подключали к сети через ваттметр, чтобы проверить, сколько энергии он потребляет без подключенного телефона.

Результат оказался почти нулевым. Прибор практически не зафиксировал потребление электроэнергии самими зарядками. Даже когда одновременно подключили несколько адаптеров, минимальное потребление, похоже, давал светодиод на удлинителе, а не зарядные устройства.

Современные зарядные устройства в режиме ожидания фактически "спят". Активными остаются лишь минимальные компоненты, которые проверяют, подключили ли к адаптеру телефон или другой гаджет.

Как только устройство подключают, зарядка переходит в рабочий режим и начинает подавать нужную мощность. До этого момента ее энергопотребление очень низкое.

В странах ЕС действуют требования к внешним блокам питания, которые ограничивают потребление в режиме ожидания. Для большинства современных адаптеров оно не должно превышать примерно 0,10-0,21 Вт.

Многие новые зарядные устройства также соответствуют стандарту энергоэффективности уровня VI. Его можно узнать по маркировке римской цифрой VI на корпусе. Это означает, что адаптер в режиме ожидания потребляет менее 0,1 Вт.

Если ваттметр показывает 0,0 Вт, это не всегда означает абсолютный ноль. Часто бытовые измерители просто не видят столь малое потребление, так как оно ниже их чувствительности.

Но для пользователя разница практически не имеет значения: даже если зарядка потребляет доли ватта, за месяц или год это дает очень незначительную сумму.

С точки зрения экономии электроэнергии современное зарядное устройство можно оставлять в розетке — большого расхода не будет. Но из соображений безопасности лучше извлекать старые, поврежденные, дешевые или несертифицированные адаптеры.

