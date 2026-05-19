5 міфів про заряджання смартфона, які можуть шкодити батареї

Більшість сучасних смартфонів використовують літій-іонні акумулятори, але навколо їх заряджання досі існує багато старих порад і помилкових уявлень. Частина з них прийшла ще з епохи інших типів батарей, а частина просто перебільшує реальні ризики.

Про п'ять таких міфів пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Не можна користуватися телефоном під час заряджання

Користуватися смартфоном під час заряджання можна, якщо він не перегрівається. Листування, перевірка пошти, читання, музика або звичайний перегляд сайтів не мають пошкодити батарею.

Інша справа — важкі задачі. Мобільні ігри, запис відео, стримінг у високій якості або інші навантаження можуть сильно нагрівати пристрій. А тепло — один із головних факторів, який пришвидшує зношення літій-іонної батареї.

Для заряджання підходить будь-який адаптер

Дешевий зарядний пристрій може працювати, але це не означає, що він безпечний. Неякісні адаптери часто гірше контролюють напругу, можуть перегріватися, пошкоджувати порт заряджання або навіть створювати ризик короткого замикання.

Найкраще використовувати фірмові або сертифіковані зарядки. Для iPhone варто звертати увагу на MFi-сертифікацію, а для Android — на сумісність зі стандартами USB-IF.

Телефон потрібно розряджати до 0%

Повний розряд до 0% не є корисною звичкою для сучасних смартфонів. Літій-іонні акумулятори не люблять глибокого розряду, бо при дуже низькому рівні заряду напруга стає нестабільною, а внутрішні компоненти батареї отримують додатковий стрес.

Краще не чекати, поки телефон повністю вимкнеться. Оптимальніше тримати заряд приблизно в межах 20-80%. Це не суворе правило на кожен день, але такий підхід допомагає зменшити навантаження на батарею і сповільнити її зношування.

Нічна зарядка обов'язково "перезаряджає" батарею

Сучасні смартфони не продовжують безконтрольно заряджатися після досягнення 100%. Вони мають захист, який зупиняє або обмежує подачу енергії, коли акумулятор заповнений.

Однак постійно тримати телефон на 100% усю ніч теж не ідеальна звичка. Пристрій може періодично трохи втрачати заряд і знову добирати його, а це створює додаткове тепло й навантаження.

Бездротова зарядка завжди така ж безпечна й ефективна

Бездротова зарядка зручна, але вона менш ефективна за дротову. Частина енергії втрачається під час передавання, тому такий спосіб частіше створює більше тепла.

Особливо це помітно, якщо телефон лежить на зарядній станції неідеально рівно або використовується товстий чохол. Новіші стандарти на кшталт Qi2 покращують ситуацію завдяки магнітному вирівнюванню, але тепло все одно залишається важливим фактором.

