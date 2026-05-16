Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 4 міфи про заряджання смартфона, у які досі вірять мільйони

4 міфи про заряджання смартфона, у які досі вірять мільйони

Ua ru
Дата публікації: 16 травня 2026 12:32
4 міфи про заряджання смартфона, у які досі вірять користувачі
Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Навколо акумуляторів досі існує багато порад, які були актуальні для старих типів батарей, але майже не стосуються сучасних смартфонів. Більшість нинішніх пристроїв використовують літій-іонні акумулятори, а вони працюють інакше, ніж старі нікель-кадмієві батареї.

Про чотири міфи про зарядку смартфонів, які давно варто забути, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Новий смартфон обов'язково потрібно зарядити до 100%

Це один із найстаріших міфів. Колись така порада справді мала сенс, адже старі нікель-кадмієві батареї могли страждати від так званого "ефекту пам'яті". Якщо їх постійно заряджали не повністю, вони могли ніби "запам'ятовувати" меншу місткість.

У сучасних літій-іонних акумуляторів такої проблеми немає. Новий смартфон не обов'язково заряджати до 100% перед першим використанням. Це можна зробити для зручності, щоб пристрій довше пропрацював без підзарядки, але для здоров'я батареї це не є необхідною умовою.

Заряджання до 100% обов'язково псує батарею

Ще один поширений страх — нібито кожне заряджання до 100% швидко знищує акумулятор. Насправді сучасні смартфони розраховані на повний заряд і мають контролери, які керують подачею енергії.

Читайте також:

Водночас постійно тримати телефон на зарядці після досягнення 100% не найкраща звичка. У такому режимі пристрій може трохи витрачати енергію і знову її добирати, що створює додаткове тепло й навантаження на батарею. Саме тому в iPhone та багатьох Android-смартфонах є оптимізоване заряджання, яке доводить заряд до 100% ближче до моменту, коли користувач зазвичай бере телефон у руки.

Телефон потрібно повністю розряджати перед заряджанням

Цей міф теж прийшов зі старих батарей. Для нікель-кадмієвих акумуляторів повний розряд міг допомагати уникати втрати місткості, але з літій-іонними батареями все навпаки.

Сучасні акумулятори не люблять регулярного розряду до 0%. Кожен повний цикл від 0% до 100% наближає батарею до природного зношування. Якщо ж заряджати телефон частинами, наприклад з 20% до 80%, повний цикл набирається повільніше, а ресурс акумулятора може зберігатися довше.

Потрібно користуватися тільки оригінальною зарядкою

Виробники часто радять використовувати фірмові зарядні пристрої, бо вони точно відповідають характеристикам конкретного смартфона. Але це не означає, що будь-який сторонній адаптер автоматично небезпечний.

Якісні зарядки інших брендів також можна використовувати, якщо вони відповідають потрібним стандартам і підтримують правильну потужність. Важливо звертати увагу на напругу, силу струму, підтримку швидкого заряджання та сумісність із вашим пристроєм.

Проблеми можуть виникнути з дешевими, несертифікованими або сумнівними адаптерами. Вони можуть працювати нестабільно, перегріватися або неправильно узгоджувати потужність зі смартфоном.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час грози може виникнути спокуса швидко зарядити смартфон, особливо якщо є ризик подальшого відключення світла. Однак підключати телефон до розетки в момент блискавки небезпечно як для самого пристрою, так і для користувача, адже стрибки напруги можуть пошкодити техніку й створити додаткові ризики.

Також Новини.LIVE розповідали, що повільна бездротова зарядка iPhone нерідко пов'язана не з самим смартфоном, а з невідповідним адаптером живлення або кабелем. Навіть якщо зарядний майданчик підтримує швидшу подачу енергії, слабший блок живлення може обмежити фактичну швидкість і перетворити зручний спосіб заряджання на довгий процес.

зарядка для смартфона заряджання смартфона акумулятор смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації