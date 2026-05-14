Чи безпечно заряджати смартфон під час грози: головні ризики

Під час грози може виникнути бажання швидко зарядити смартфон, особливо якщо є ризик відключення світла. Але підключати телефон до розетки в момент блискавки — небезпечна ідея як для самого пристрою, так і для користувача.

Чому телефон не варто заряджати від розетки під час грози

Сам смартфон або зарядний пристрій не "притягують" блискавку. Проблема в іншому: якщо блискавка влучить поблизу електромережі, потужний імпульс може пройти по дротах у будинок.

У такому випадку напруга може різко зрости, і зарядний пристрій не витримає навантаження. Телефон може вийти з ладу, а в гіршому випадку пошкоджений адаптер або кабель можуть створити ризик удару струмом чи травми.

Блискавка може поширюватися через електропроводку, кабелі, металеві конструкції та інші провідники. Саме тому під час сильної грози не рекомендують користуватися пристроями, підключеними до розетки.

Навіть якщо вдома є мережевий фільтр або захист від перепадів напруги, прямий або близький удар блискавки може створити навантаження, з яким така система не впорається.

Якщо смартфон розряджається під час грози, краще використовувати повербанк або ноутбук, який не підключений до розетки. У такому разі телефон не має прямого зв'язку з електромережею, а ризик значно нижчий.

Головне — не заряджати сам повербанк або ноутбук від розетки під час грози. Вони мають бути заряджені заздалегідь.

Що зробити до початку грози

Найкращий варіант — підготуватися наперед. Якщо в прогнозі є гроза, варто завчасно зарядити смартфон, планшет, повербанк, ліхтарик, ноутбук та інші потрібні пристрої.

Також під час негоди краще не витрачати заряд без потреби: не запускати важкі ігри, не дивитися довго відео та не тримати багато застосунків відкритими у фоні. Телефон може знадобитися для зв'язку в екстреній ситуації.

Коли гроза вже почалася, бажано від'єднати від мережі чутливу техніку: телевізор, ігрову консоль, комп'ютер, роутер, зарядні пристрої та побутові прилади.

