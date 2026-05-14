Безопасно ли заряжать смартфон во время грозы: главные риски

Во время грозы может возникнуть желание быстро зарядить смартфон, особенно если есть риск отключения света. Но подключать телефон к розетке в момент молнии — опасная идея как для самого устройства, так и для пользователя.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему телефон не стоит заряжать от розетки во время грозы

Сам смартфон или зарядное устройство не "притягивают" молнию. Проблема в другом: если молния попадет вблизи электросети, мощный импульс может пройти по проводам в дом.

В таком случае напряжение может резко возрасти, и зарядное устройство не выдержит нагрузки. Телефон может выйти из строя, а в худшем случае поврежденный адаптер или кабель могут создать риск удара током или травмы.

Молния может распространяться через электропроводку, кабели, металлические конструкции и другие проводники. Именно поэтому во время сильной грозы не рекомендуют пользоваться устройствами, подключенными к розетке.

Даже если дома есть сетевой фильтр или защита от перепадов напряжения, прямой или близкий удар молнии может создать нагрузку, с которой такая система не справится.

Если смартфон разряжается во время грозы, лучше использовать повербанк или ноутбук, который не подключен к розетке. В таком случае телефон не имеет прямой связи с электросетью, а риск значительно ниже.

Главное — не заряжать сам повербанк или ноутбук от розетки во время грозы. Они должны быть заряжены заранее.

Что сделать до начала грозы

Лучший вариант — подготовиться заранее. Если в прогнозе есть гроза, стоит заблаговременно зарядить смартфон, планшет, повербанк, фонарик, ноутбук и другие нужные устройства.

Также во время непогоды лучше не тратить заряд без надобности: не запускать тяжелые игры, не смотреть долго видео и не держать много приложений открытыми в фоне. Телефон может понадобиться для связи в экстренной ситуации.

Когда гроза уже началась, желательно отсоединить от сети чувствительную технику: телевизор, игровую консоль, компьютер, роутер, зарядные устройства и бытовые приборы.

