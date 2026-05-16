4 мифа о зарядке смартфона, в которые до сих пор верят пользователи

Вокруг аккумуляторов до сих пор существует много советов, которые были актуальны для старых типов батарей, но почти не касаются современных смартфонов. Большинство нынешних устройств используют литий-ионные аккумуляторы, а они работают иначе, чем старые никель-кадмиевые батареи.

О четырех мифах о зарядке смартфонов, которые давно стоит забыть, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Новый смартфон обязательно нужно зарядить до 100%

Это один из самых старых мифов. Когда-то такой совет действительно имел смысл, ведь старые никель-кадмиевые батареи могли страдать от так называемого "эффекта памяти". Если их постоянно заряжали не полностью, они могли как бы "запоминать" меньшую емкость.

У современных литий-ионных аккумуляторов такой проблемы нет. Новый смартфон не обязательно заряжать до 100% перед первым использованием. Это можно сделать для удобства, чтобы устройство дольше проработало без подзарядки, но для здоровья батареи это не является необходимым условием.

Зарядка до 100% обязательно портит батарею

Еще один распространенный страх — якобы каждая зарядка до 100% быстро уничтожает аккумулятор. На самом деле современные смартфоны рассчитаны на полный заряд и имеют контроллеры, которые управляют подачей энергии.

В то же время постоянно держать телефон на зарядке после достижения 100% не лучшая привычка. В таком режиме устройство может немного расходовать энергию и снова ее добирать, что создает дополнительное тепло и нагрузку на батарею. Именно поэтому в iPhone и многих Android-смартфонах есть оптимизированная зарядка, которая доводит заряд до 100% ближе к моменту, когда пользователь обычно берет телефон в руки.

Телефон нужно полностью разряжать перед зарядкой

Этот миф тоже пришел из старых батарей. Для никель-кадмиевых аккумуляторов полный разряд мог помогать избегать потери емкости, но с литий-ионными батареями все наоборот.

Современные аккумуляторы не любят регулярного разряда до 0%. Каждый полный цикл от 0% до 100% приближает батарею к естественному износу. Если же заряжать телефон частями, например с 20% до 80%, полный цикл набирается медленнее, а ресурс аккумулятора может сохраняться дольше.

Нужно пользоваться только оригинальной зарядкой

Производители часто советуют использовать фирменные зарядные устройства, так как они точно соответствуют характеристикам конкретного смартфона. Но это не значит, что любой сторонний адаптер автоматически опасен.

Качественные зарядки других брендов также можно использовать, если они соответствуют нужным стандартам и поддерживают правильную мощность. Важно обращать внимание на напряжение, силу тока, поддержку быстрой зарядки и совместимость с вашим устройством.

Проблемы могут возникнуть с дешевыми, несертифицированными или сомнительными адаптерами. Они могут работать нестабильно, перегреваться или неправильно согласовывать мощность со смартфоном.

