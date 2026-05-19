5 мифов о зарядке смартфона, которые могут вредить батарее

Большинство современных смартфонов используют литий-ионные аккумуляторы, но вокруг их зарядки до сих пор существует много старых советов и ложных представлений. Часть из них пришла еще из эпохи других типов батарей, а часть просто преувеличивает реальные риски.

О пяти таких мифах пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Нельзя пользоваться телефоном во время зарядки

Пользоваться смартфоном во время зарядки можно, если он не перегревается. Переписка, проверка почты, чтение, музыка или обычный просмотр сайтов не должны повредить батарею.

Другое дело — тяжелые задачи. Мобильные игры, запись видео, стриминг в высоком качестве или другие нагрузки могут сильно нагревать устройство. А тепло — один из главных факторов, который ускоряет износ литий-ионной батареи.

Для зарядки подходит любой адаптер

Дешевое зарядное устройство может работать, но это не значит, что оно безопасно. Некачественные адаптеры часто хуже контролируют напряжение, могут перегреваться, повреждать порт зарядки или даже создавать риск короткого замыкания.

Лучше всего использовать фирменные или сертифицированные зарядки. Для iPhone стоит обращать внимание на MFi-сертификацию, а для Android — на совместимость со стандартами USB-IF.

Телефон нужно разряжать до 0%

Полный разряд до 0% не является полезной привычкой для современных смартфонов. Литий-ионные аккумуляторы не любят глубокого разряда, потому что при очень низком уровне заряда напряжение становится нестабильным, а внутренние компоненты батареи получают дополнительный стресс.

Лучше не ждать, пока телефон полностью выключится. Оптимальнее держать заряд примерно в пределах 20-80%. Это не строгое правило на каждый день, но такой подход помогает уменьшить нагрузку на батарею и замедлить ее износ.

Ночная зарядка обязательно "перезаряжает" батарею

Современные смартфоны не продолжают бесконтрольно заряжаться после достижения 100%. Они имеют защиту, которая останавливает или ограничивает подачу энергии, когда аккумулятор заполнен.

Однако постоянно держать телефон на 100% всю ночь тоже не идеальная привычка. Устройство может периодически немного терять заряд и снова добирать его, а это создает дополнительное тепло и нагрузку.

Беспроводная зарядка всегда такая же безопасная и эффективная

Беспроводная зарядка удобна, но она менее эффективна, чем проводная. Часть энергии теряется во время передачи, поэтому такой способ чаще создает больше тепла.

Особенно это заметно, если телефон лежит на зарядной станции неидеально ровно или используется толстый чехол. Более новые стандарты вроде Qi2 улучшают ситуацию благодаря магнитному выравниванию, но тепло все равно остается важным фактором.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие пользователи годами оставляют зарядные устройства в розетке и опасаются, что они постоянно "накручивают" электроэнергию. На самом деле современные адаптеры в режиме ожидания потребляют настолько мало, что почти не влияют на сумму в счете за свет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие пользователи остерегаются заряжать смартфон до 100%, считая, что полный заряд быстро "убивает" батарею. На самом деле современные телефоны рассчитаны на такой сценарий, однако для долгого ресурса аккумулятора важно учитывать не только на процент заряда, но и на температуру устройства и ежедневный режим пользования.