Чому не варто довго зберігати смартфон повністю розрядженим

Android-смартфон із повністю розрядженою батареєю не варто залишати без заряджання на тривалий час. Літій-іонний акумулятор може втратити частину ресурсу, перестати нормально заряджатися або навіть здутися.

Чому тривалий розряд шкодить батареї

Сучасні Android-смартфони використовують літій-іонні акумулятори. Вони розраховані на багато циклів заряджання, але з часом зношуються, а тривалий повний розряд може прискорити цей процес.

Якщо телефон довго лежить розрядженим, батарея поступово слабшає. У деяких випадках її ще можна "оживити", але це залежить від стану акумулятора та того, скільки часу пристрій залишався без заряду.

Літій-іонна батарея складається з анода, катода, сепаратора, електроліту та струмознімачів. Саме така конструкція дозволяє акумулятору багаторазово заряджатися.

Водночас хімічні процеси всередині батареї можуть призводити до накопичення газу. Через це акумулятор іноді починає здуватися. Серед причин — перезаряджання, проблеми з напругою, тривалий глибокий розряд або зберігання телефона за надто високої чи низької температури.

Що робити, якщо телефон не заряджається

Якщо Android-смартфон не реагує на зарядку, проблема не завжди саме в батареї. Причиною може бути кабель, зарядний блок або забруднений чи пошкоджений USB-порт.

Якщо ж акумулятор здувся, користуватися таким телефоном небезпечно. У такому випадку батарею потрібно не "відновлювати", а здати на утилізацію або звернутися до сервісного центру.

Якщо здуття немає і пристрій має хоча б мінімальний заряд, можна перевірити стан батареї в налаштуваннях смартфона. Це допоможе зрозуміти, чи пов’язане погіршення роботи саме з акумулятором.

Як зберігати смартфон, яким довго не користуються

Якщо Android-смартфон потрібно залишити без використання на кілька місяців, його не варто класти в шухляду повністю розрядженим. Краще періодично заряджати пристрій, щоб батарея не перебувала довго в глибокому розряді.

Оптимальний варіант — зарядити телефон приблизно до середнього рівня перед зберіганням і час від часу перевіряти заряд. Якщо пристрій повністю розряджається і лежить так місяцями, акумулятор може втратити частину місткості або перестати нормально приймати заряд.

