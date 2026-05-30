Почему не стоит долго хранить смартфон полностью разряженным

Android-смартфон с полностью разряженной батареей не стоит оставлять без зарядки на длительное время. Литий-ионный аккумулятор может потерять часть ресурса, перестать нормально заряжаться или даже сдуться.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему длительный разряд вредит батарее

Современные Android-смартфоны используют литий-ионные аккумуляторы. Они рассчитаны на много циклов зарядки, но со временем изнашиваются, а длительный полный разряд может ускорить этот процесс.

Если телефон долго лежит разряженным, батарея постепенно ослабевает. В некоторых случаях ее еще можно "оживить", но это зависит от состояния аккумулятора и того, сколько времени устройство оставалось без заряда.

Литий-ионная батарея состоит из анода, катода, сепаратора, электролита и токосъемников. Именно такая конструкция позволяет аккумулятору многократно заряжаться.

В то же время химические процессы внутри батареи могут приводить к накоплению газа. Из-за этого аккумулятор иногда начинает вздуваться. Среди причин — перезарядка, проблемы с напряжением, длительный глубокий разряд или хранение телефона при слишком высокой или низкой температуре.

Что делать, если телефон не заряжается

Если Android-смартфон не реагирует на зарядку, проблема не всегда именно в батарее. Причиной может быть кабель, зарядный блок или загрязненный или поврежденный USB-порт.

Если же аккумулятор вздулся, пользоваться таким телефоном опасно. В таком случае батарею нужно не "восстанавливать", а сдать на утилизацию или обратиться в сервисный центр.

Если вздутия нет и устройство имеет хотя бы минимальный заряд, можно проверить состояние батареи в настройках смартфона. Это поможет понять, связано ли ухудшение работы именно с аккумулятором.

Как хранить смартфон, которым долго не пользуются

Если Android-смартфон нужно оставить без использования на несколько месяцев, его не стоит класть в ящик полностью разряженным. Лучше периодически заряжать устройство, чтобы батарея не находилась долго в глубоком разряде.

Оптимальный вариант — зарядить телефон примерно до среднего уровня перед хранением и время от времени проверять заряд. Если устройство полностью разряжается и лежит так месяцами, аккумулятор может потерять часть емкости или перестать нормально принимать заряд.

