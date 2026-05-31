Главная Технологии Почему правило "20-80" зарядки смартфона больше не актуально

Почему правило "20-80" зарядки смартфона больше не актуально

Дата публикации 31 мая 2026 16:32
Правило "20-80" больше не работает: как правильно заряжать смартфон в 2026 году
Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Правило держать заряд смартфона в пределах 20-80% постепенно теряет значение для современных устройств. Новые контроллеры питания, быстрые зарядки и усовершенствованные алгоритмы защиты изменили подход к уходу за аккумулятором.

О том, почему правило "20-80" теряет свою актуальность, пишет редакция Новини.LIVE.

Что изменилось в зарядке смартфонов

Ранее пользователям советовали не разряжать смартфон ниже 20% и не заряжать выше 80%. Такой подход должен был уменьшить нагрузку на литий-ионный аккумулятор, особенно на последних процентах зарядки, когда напряжение растет, а батарея получает дополнительный стресс.

В современных смартфонах значительную часть этого процесса контролирует само устройство. Контроллеры питания точнее регулируют подачу тока, используют внутренние буферы безопасности и снижают нагрузку на аккумулятор в критических диапазонах заряда.

Из-за этого пользователю уже не нужно так жестко придерживаться старого правила. Смартфон сам управляет частью рисков, которые раньше пытались компенсировать ручным контролем зарядки.

Почему главной проблемой стал перегрев

Несмотря на развитие технологий, один фактор по-прежнему больше всего вредит аккумулятору — это тепло. Перегрев во время зарядки или активного использования может быстрее сокращать ресурс батареи, чем сам факт зарядки до 100%.

Когда температура аккумулятора поднимается выше 40-45°C, химические процессы внутри батареи ускоряются. Это может разрушать защитный слой на аноде и уменьшать количество активных ионов лития.

В результате емкость аккумулятора постепенно падает. Этот процесс необратим, поэтому именно контроль температуры становится важнее строгого соблюдения пределов 20-80%.

Быстрые зарядные адаптеры на 120 Вт и более могут вызывать беспокойство из-за риска перегрева. Производители пытаются уменьшить эти риски с помощью инженерных решений.

Например, в смартфонах используют двухсекционные батареи, которые заряжаются параллельно меньшими токами. Также часть элементов, которые больше всего нагреваются, переносят из корпуса смартфона в зарядный адаптер.

Каждый эпизод перегрева может забирать часть ресурса аккумулятора. Поэтому в современных условиях главное правило ухода за батареей — не доводить смартфон до чрезмерного нагрева.

Ранее Новини.LIVE писали, что Android-смартфон с полностью разряженной батареей не стоит надолго оставлять без зарядки. Литий-ионный аккумулятор в таком состоянии может потерять часть ресурса, начать хуже принимать заряд или даже вздуться.

Также Новини.LIVE рассказывали, что быстрая разрядка смартфона не всегда означает, что аккумулятор уже нужно менять. Часто батарею незаметно истощают фоновые процессы, активная геолокация, слишком яркий экран и беспроводные модули, которые остаются включенными без надобности.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
