Как проверить, поддерживает ли USB-C кабель быструю зарядку смартфона

USB-C стал стандартным разъемом для смартфонов, планшетов и ноутбуков, но сам по себе он не гарантирует быстрой зарядки. Один кабель может передавать 60-100 Вт, а другой будет ограничивать устройство базовым питанием и заметно замедлять зарядку.

Почему не каждый USB-C-кабель заряжает быстро

Главное значение имеет не только форма разъема, но и характеристики самого кабеля. USB-C — USB-C обычно имеет больше шансов поддерживать быструю зарядку, но даже среди таких кабелей встречаются модели с ограниченной мощностью.

Самый надежный ориентир — понятная маркировка и сертификация USB Implementers Forum. На упаковке или самом кабеле может быть указано, какую мощность он способен передавать, например 60 Вт, 100 Вт или более.

Именно такие отметки помогают понять, сможет ли кабель раскрыть возможности быстрой зарядки без ограничений. Если же маркировки нет, определить реальные характеристики значительно сложнее.

Кабели USB-A — USB-C работают до сих пор, но они не всегда подходят для современных быстрых протоколов. Многие такие модели не поддерживают Power Delivery или имеют более низкую реальную мощность.

В таком случае смартфон будет заряжаться, но медленнее, чем мог бы. Особенно это заметно, если само устройство и зарядный адаптер поддерживают быструю зарядку, а кабель становится слабым звеном.

Почему важна мощность кабеля

При выборе кабеля нужно ориентироваться на требования конкретного устройства. Если смартфон поддерживает зарядку на 60 Вт, а кабель рассчитан только на 36 Вт, зарядка не раскроет максимальную скорость.

Перед покупкой стоит проверить, указана ли на кабеле или упаковке мощность. Для смартфона желательно иметь запас от 60 Вт, а для ноутбука — 100 Вт и более.

Также важна сертификация USB-IF и четкая маркировка. Это уменьшает риск купить кабель, который имеет современный вид, но на практике не поддерживает заявленную скорость.

Не стоит ориентироваться только на сам разъем USB-C. Дешевые кабели могут поддерживать только базовую зарядку, даже если внешне почти не отличаются от более мощных моделей.

