Як перевірити, чи підтримує USB-C кабель швидке заряджання смартфона

Кабель USB-C. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-C став стандартним роз'ємом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, але сам по собі він не гарантує швидкої зарядки. Один кабель може передавати 60-100 Вт, а інший обмежуватиме пристрій базовим живленням і помітно сповільнюватиме заряджання.

Про те, як перевірити, чи підтримує ваш USB-С-кабель швидке заряджання, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому не кожен USB-C-кабель заряджає швидко

Головне значення має не лише форма роз'єму, а й характеристики самого кабелю. USB-C — USB-C зазвичай має більше шансів підтримувати швидке заряджання, але навіть серед таких кабелів трапляються моделі з обмеженою потужністю.

Найнадійніший орієнтир — зрозуміле маркування та сертифікація USB Implementers Forum. На упаковці або самому кабелі може бути вказано, яку потужність він здатен передавати, наприклад 60 Вт, 100 Вт або більше.

Саме такі позначки допомагають зрозуміти, чи зможе кабель розкрити можливості швидкої зарядки без обмежень. Якщо ж маркування немає, визначити реальні характеристики значно складніше.

Читайте також:

Кабелі USB-A — USB-C працюють і досі, але вони не завжди підходять для сучасних швидких протоколів. Багато таких моделей не підтримують Power Delivery або мають нижчу реальну потужність.

У такому випадку смартфон заряджатиметься, але повільніше, ніж міг би. Особливо це помітно, якщо сам пристрій і зарядний адаптер підтримують швидке заряджання, а кабель стає слабкою ланкою.

Чому важлива потужність кабелю

Під час вибору кабелю потрібно орієнтуватися на вимоги конкретного пристрою. Якщо смартфон підтримує заряджання на 60 Вт, а кабель розрахований лише на 36 Вт, зарядка не розкриє максимальну швидкість.

Перед покупкою варто перевірити, чи вказана на кабелі або упаковці потужність. Для смартфона бажано мати запас від 60 Вт, а для ноутбука — 100 Вт і більше.

Також важлива сертифікація USB-IF і чітке маркування. Це зменшує ризик купити кабель, який має сучасний вигляд, але на практиці не підтримує заявлену швидкість.

Не варто орієнтуватися лише на сам роз'єм USB-C. Дешеві кабелі можуть підтримувати тільки базову зарядку, навіть якщо зовні майже не відрізняються від потужніших моделей.

Раніше Новини.LIVE писали, що навколо акумуляторів досі зберігається чимало порад, які були актуальні для старих типів батарей, але майже не стосуються сучасних смартфонів. Більшість нинішніх пристроїв працюють на літій-іонних акумуляторах, а вони мають іншу логіку заряджання й не потребують тих самих "ритуалів".

Також Новини.LIVE розповідали, що багато користувачів бояться заряджати смартфон до 100%, вважаючи, що повний заряд швидко "вбиває" батарею. Насправді сучасні телефони розраховані на такий сценарій, однак для довшого ресурсу акумулятора важливо враховувати не лише відсоток заряду.