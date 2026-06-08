Спершу в розетку чи в телефон: як безпечніше заряджати смартфон

Смартфон і зарядний кабель в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Заряджання смартфона здається звичною дією, але навіть у ній є нюанси. Питання в тому, що підключати першим — телефон до кабелю чи зарядний пристрій до розетки.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Gandul.

Чому порядок підключення має значення

Різниця між цими способами невелика, однак фахівці радять спершу підключати зарядний адаптер до електромережі. Це дозволяє зарядному пристрою стабілізувати подачу струму до того, як до нього буде під'єднаний смартфон.

Найпоширеніша і рекомендована практика — спочатку вставити зарядний пристрій у розетку, а потім підключити телефон. У такому випадку адаптер уже отримує живлення й може подавати на смартфон стабільніший струм.

Це допомагає зменшити ризик коротких перепадів напруги, які потенційно можуть впливати на батарею або внутрішні компоненти телефона. Для сучасних пристроїв такі ризики зазвичай мінімальні, але правильний порядок підключення може бути корисним у довгостроковій перспективі.

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Чи небезпечно підключати спочатку телефон

Деякі користувачі спершу під'єднують кабель до смартфона, а вже потім вставляють зарядний блок у розетку. Такий спосіб не означає, що телефон одразу вийде з ладу.

Однак експерти вважають, що підключення зарядного пристрою до розетки перед телефоном краще зменшує ймовірність небажаних стрибків напруги. Різниця може бути майже непомітною щодня, але з часом такі дрібниці можуть впливати на стан акумулятора.

Чому важлива якість зарядного пристрою

Порядок підключення має значення, але ще важливіше — якість самого зарядного пристрою. Дешевий, несертифікований або несумісний адаптер може заряджати смартфон повільніше, перегріватися або шкодити батареї.

Найкраще використовувати оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої, які відповідають характеристикам конкретної моделі телефона. Те саме стосується кабелю: пошкоджений або неякісний дріт може створювати проблеми навіть із хорошим адаптером.

Для збереження акумулятора важливо не лише правильно підключати зарядку. Батареї сучасних смартфонів краще працюють, коли їх не доводять регулярно до крайніх значень.

Часто радять не розряджати телефон до 0% і не тримати його постійно на 100%. Практичним орієнтиром залишається діапазон приблизно 20-80%, якщо такий режим зручний у повсякденному використанні.

Також не варто залишати смартфон на зарядці в умовах перегріву. Висока температура може швидше шкодити батареї, ніж сам факт підключення до адаптера.

Раніше Новини.LIVE писали, що правило тримати заряд смартфона в межах 20-80% поступово втрачає колишнє значення для сучасних пристроїв. Нові контролери живлення, швидкі зарядки та вдосконалені алгоритми захисту змінили підхід до догляду за акумулятором, тому дедалі важливішими стають температура, якість аксесуарів і реальний сценарій користування.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-C став стандартним роз'ємом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, але сам по собі він не гарантує швидкого заряджання. Один кабель може передавати 60-100 Вт, тоді як інший обмежуватиме пристрій базовим живленням і помітно сповільнюватиме поповнення заряду.