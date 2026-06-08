Сначала в розетку или в телефон: как безопаснее заряжать смартфон

Смартфон и зарядный кабель в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядка смартфона кажется привычным действием, но даже в ней есть нюансы. Вопрос в том, что подключать первым — телефон к кабелю или зарядное устройство к розетке.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Gandul.

Почему порядок подключения имеет значение

Разница между этими способами небольшая, однако специалисты советуют сначала подключать зарядный адаптер к электросети. Это позволяет зарядному устройству стабилизировать подачу тока до того, как к нему будет подключен смартфон.

Самая распространенная и рекомендуемая практика — сначала вставить зарядное устройство в розетку, а затем подключить телефон. В таком случае адаптер уже получает питание и может подавать на смартфон более стабильный ток.

Это помогает уменьшить риск коротких перепадов напряжения, которые потенциально могут влиять на батарею или внутренние компоненты телефона. Для современных устройств такие риски обычно минимальны, но правильный порядок подключения может быть полезным в долгосрочной перспективе.

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Опасно ли подключать сначала телефон

Некоторые пользователи сначала подключают кабель к смартфону, а уже потом вставляют зарядный блок в розетку. Такой способ не означает, что телефон сразу выйдет из строя.

Однако эксперты считают, что подключение зарядного устройства к розетке перед телефоном лучше уменьшает вероятность нежелательных скачков напряжения. Разница может быть почти незаметной ежедневно, но со временем такие мелочи могут влиять на состояние аккумулятора.

Почему важно качество зарядного устройства

Порядок подключения имеет значение, но еще важнее — качество самого зарядного устройства. Дешевый, несертифицированный или несовместимый адаптер может заряжать смартфон медленнее, перегреваться или вредить батарее.

Лучше всего использовать оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, которые соответствуют характеристикам конкретной модели телефона. То же касается кабеля: поврежденный или некачественный провод может создавать проблемы даже с хорошим адаптером.

Для сохранения аккумулятора важно не только правильно подключать зарядку. Батареи современных смартфонов лучше работают, когда их не доводят регулярно до крайних значений.

Часто советуют не разряжать телефон до 0% и не держать его постоянно на 100%. Практичным ориентиром остается диапазон примерно 20-80%, если такой режим удобен в повседневном использовании.

Также не стоит оставлять смартфон на зарядке в условиях перегрева. Высокая температура может скорее вредить батарее, чем сам факт подключения к адаптеру.

Ранее Новини.LIVE писали, что правило держать заряд смартфона в пределах 20-80% постепенно теряет прежнее значение для современных устройств. Новые контроллеры питания, быстрые зарядки и усовершенствованные алгоритмы защиты изменили подход к уходу за аккумулятором, поэтому все более важными становятся температура, качество аксессуаров и реальный сценарий пользования.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-C стал стандартным разъемом для смартфонов, планшетов и ноутбуков, но сам по себе он не гарантирует быстрой зарядки. Один кабель может передавать 60-100 Вт, тогда как другой будет ограничивать устройство базовым питанием и заметно замедлять пополнение заряда.