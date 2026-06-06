Найден идеальный процент батареи: когда лучше всего ставить смартфон заряжаться

Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Для продления ресурса аккумулятора смартфон не стоит регулярно разряжать до 0% и постоянно заряжать до 100%. Чаще всего пользователям советуют ориентироваться на диапазон 20-80%, но он не всегда удобен в повседневном использовании.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на РадиоТрек.

Какой уровень заряда считают оптимальным

Многие владельцы смартфонов пытаются понять, когда лучше подключать устройство к зарядке, чтобы батарея служила дольше. Самая распространенная рекомендация — не допускать полной разрядки и держать заряд примерно в пределах от 20% до 80%.

Такой подход считают компромиссом между удобством и заботой об аккумуляторе. Он помогает не доводить батарею до крайних состояний, которые могут ускорять ее износ.

На практике диапазон 20-80% подходит не всем. Если смартфон активно используют в течение дня, заряда до 80% может не хватить к вечеру.

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Еще одно неудобство — необходимость постоянно следить за уровнем батареи. Пользователю нужно вовремя подключить телефон к зарядке и не пропустить момент, когда заряд приблизится к верхней границе.

На Android для этого можно использовать специальные приложения, которые оповещают о нужном уровне заряда. Они помогают не контролировать батарею вручную, но доступны не для всех платформ.

Другой подход — поддерживать заряд смартфона в пределах 50-70%. Некоторые специалисты считают, что такой режим может еще лучше уменьшить нагрузку на аккумулятор.

Однако в реальной жизни эта схема еще менее удобна. Она подходит преимущественно тем, кто большую часть времени имеет доступ к розетке, павербанку или другому источнику питания.

Для пользователей, которые часто находятся в дороге или активно пользуются смартфоном без возможности подзарядиться, держать батарею только в таком узком диапазоне сложно.

Независимо от выбранной тактики, батарею не советуют регулярно разряжать до 0%. Глубокий разряд может негативно влиять на ресурс аккумулятора.

Также не стоит постоянно держать смартфон на зарядке до 100%, если в этом нет необходимости. Полный заряд сам по себе не является аварийной ситуацией, но регулярное пребывание батареи на максимальном уровне может ускорять ее износ.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-C стал стандартным разъемом для смартфонов, планшетов и ноутбуков, однако сам по себе он не гарантирует быстрой зарядки. Один кабель может передавать 60-100 Вт, тогда как другой будет ограничивать устройство базовым питанием и заметно замедлять пополнение заряда.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Android-смартфон с полностью разряженной батареей не стоит надолго оставлять без зарядки. В таком состоянии литий-ионный аккумулятор может потерять часть ресурса, начать хуже принимать заряд или даже вздуться.