Знайдено ідеальний відсоток батареї: коли найкраще ставити смартфон заряджатися

Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Для продовження ресурсу акумулятора смартфон не варто регулярно розряджати до 0% і постійно заряджати до 100%. Найчастіше користувачам радять орієнтуватися на діапазон 20-80%, але він не завжди зручний у повсякденному використанні.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек.

Який рівень заряду вважають оптимальним

Багато власників смартфонів намагаються зрозуміти, коли краще підключати пристрій до зарядки, щоб батарея служила довше. Найпоширеніша рекомендація — не допускати повного розряджання й тримати заряд приблизно в межах від 20% до 80%.

Такий підхід вважають компромісом між зручністю та турботою про акумулятор. Він допомагає не доводити батарею до крайніх станів, які можуть прискорювати її зношення.

На практиці діапазон 20-80% підходить не всім. Якщо смартфон активно використовують протягом дня, заряду до 80% може не вистачити до вечора.

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Ще одна незручність — необхідність постійно стежити за рівнем батареї. Користувачу потрібно вчасно підключити телефон до зарядки та не пропустити момент, коли заряд наблизиться до верхньої межі.

На Android для цього можна використовувати спеціальні застосунки, які сповіщають про потрібний рівень заряду. Вони допомагають не контролювати батарею вручну, але доступні не для всіх платформ.

Інший підхід — підтримувати заряд смартфона в межах 50-70%. Деякі фахівці вважають, що такий режим може ще краще зменшити навантаження на акумулятор.

Однак у реальному житті ця схема ще менш зручна. Вона підходить переважно тим, хто більшу частину часу має доступ до розетки, павербанка або іншого джерела живлення.

Для користувачів, які часто перебувають у дорозі або активно користуються смартфоном без можливості підзарядитися, тримати батарею лише в такому вузькому діапазоні складно.

Незалежно від обраної тактики, батарею не радять регулярно розряджати до 0%. Глибокий розряд може негативно впливати на ресурс акумулятора.

Також не варто постійно тримати смартфон на зарядці до 100%, якщо в цьому немає потреби. Повний заряд сам по собі не є аварійною ситуацією, але регулярне перебування батареї на максимальному рівні може прискорювати її зношення.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-C став стандартним роз'ємом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, однак сам по собі він не гарантує швидкого заряджання. Один кабель може передавати 60-100 Вт, тоді як інший обмежуватиме пристрій базовим живленням і помітно сповільнюватиме поповнення заряду.

Також Новини.LIVE розповідали, що Android-смартфон із повністю розрядженою батареєю не варто надовго залишати без заряджання. У такому стані літій-іонний акумулятор може втратити частину ресурсу, почати гірше приймати заряд або навіть здутися.