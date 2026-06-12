Что такое PPS в зарядных устройствах USB-C и почему это важно

Зарядное устройство. Фото: кадр из видео/YouTube

Не все зарядные устройства USB-C работают одинаково, даже если у них одинаковый разъем. Если смартфон поддерживает PPS, дешевый или старый зарядный адаптер может заряжать его медленнее и менее эффективно.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Почему не все зарядки USB-C одинаковы

USB-C стал стандартным разъемом для смартфонов и другой электроники, но это не означает, что любое зарядное устройство будет работать одинаково хорошо. Некоторые производители используют собственные протоколы зарядки, которые требуют совместимых адаптеров и кабелей.

Одним из распространенных стандартов является USB-PD, или USB Power Delivery, но у него есть расширение PPS — Programmable Power Supply, о котором знают не все пользователи.

Если телефон поддерживает PPS, но заряжается от адаптера без этого протокола, он может не получать оптимальную мощность.

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Обычный USB-PD предлагает устройству фиксированные уровни напряжения — например, 5 В, 9 В, 15 В или 20 В. Смартфон выбирает один из доступных вариантов в зависимости от того, что поддерживают зарядное устройство и сам телефон.

PPS работает иначе. Он позволяет смартфону точнее изменять напряжение и силу тока в зависимости от потребностей аккумулятора в конкретный момент.

Во время зарядки батарея не всегда требует одинаковой мощности. В начале она может принимать больший ток, а ближе к заполнению заряд постепенно снижается, чтобы уменьшить нагрев и износ.

Какие смартфоны поддерживают PPS

PPS поддерживают многие современные флагманские Android-смартфоны. В частности, это касается моделей с поддержкой Qualcomm Quick Charge 4 и Quick Charge 4+.

Среди примеров — смартфоны Samsung Galaxy S, начиная с Galaxy S20, Google Pixel 6 и более новые модели, а также телефоны Nothing.

В более новых моделях с большими аккумуляторами точность напряжения имеет особое значение. Если использовать зарядку без PPS, телефон может нагреваться сильнее, а его система управления питанием будет работать с большей нагрузкой.

Если неизвестно, поддерживает ли смартфон PPS, это можно проверить в официальных характеристиках модели. Также помогают технические базы со спецификациями смартфонов.

В характеристиках стоит искать упоминание PPS или USB-PD 3.0/3.1. Именно с USB-PD 3.0 появилась поддержка PPS, поэтому такие обозначения могут указывать на совместимость.

Если нужно покупать новый адаптер, можно рассмотреть GaN-зарядки. Они используют нитрид галлия вместо кремния в качестве полупроводникового материала.

Такие зарядные устройства могут быть более эффективными и компактными. Некоторые модели имеют несколько портов USB-C и USB-A, поддерживают USB-PD и PPS и позволяют заряжать несколько устройств от одного блока.

Ранее Новини.LIVE писали, что для продления ресурса аккумулятора смартфон не стоит регулярно разряжать до 0% и постоянно заряжать до 100%. Чаще всего пользователям советуют ориентироваться на диапазон 20-80%, однако в повседневном использовании он не всегда удобен и реалистичен.

Также Новини.LIVE рассказывали, что правило держать заряд смартфона в пределах 20-80% постепенно теряет прежнее значение для современных устройств. Новые контроллеры питания, быстрые зарядки и усовершенствованные алгоритмы защиты изменили подход к уходу за аккумулятором.