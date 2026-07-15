Як перевірити, чи підтримує USB-C кабель швидке заряджання смартфона

USB-C-кабель та смартфон на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Однаковий роз'єм USB-C ще не означає, що будь-який кабель забезпечить швидке заряджання смартфона. Деякі моделі здатні передавати високу потужність, тоді як інші обмежують швидкість через нижчі характеристики.

Про те, як перевірити, чи підтримує USB-C кабель швидке заряджання, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому не кожен USB-C кабель підтримує швидке заряджання

Насамперед варто звернути увагу на тип кабелю та підтримку сучасних стандартів живлення. Кабелі USB-C — USB-C зазвичай краще підходять для швидкого заряджання, але навіть серед них трапляються моделі з обмеженою потужністю.

Одним із головних орієнтирів є сертифікація USB-IF та чітке маркування потужності. Якщо на кабелі або упаковці вказано підтримку 60 Вт чи більше, це підвищує шанси на швидке заряджання без додаткових обмежень.

Інакше ситуація має вигляд з кабелями USB-A — USB-C. Багато з них не підтримують Power Delivery, а їхня потужність може бути нижчою за необхідну для сучасних смартфонів.

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У такому разі телефон продовжить заряджатися, але повільніше, ніж дозволяють його можливості.

На що звертати увагу перед покупкою кабелю

Передусім потрібно враховувати максимальну потужність заряджання самого пристрою. Якщо смартфон підтримує 60 Вт, а кабель розрахований лише на 36 Вт, швидкість буде обмежена можливостями кабелю.

Саме тому перед покупкою варто перевіряти потужність, зазначену на кабелі або упаковці.

Для більшості смартфонів доречними вважаються кабелі від 60 Вт, тоді як для ноутбуків зазвичай потрібні моделі на 100 Вт і більше.

Також варто звертати увагу на сертифікацію USB-IF та зрозуміле маркування характеристик. Це допоможе зменшити ризик придбати кабель, який не відповідає заявленій потужності.

Раніше Новини.LIVE писали, що кілька коротких підзаряджань протягом дня самі по собі не обов'язково шкодять акумулятору смартфона. Значно небезпечнішими для батареї є регулярне повне розрядження, постійне заряджання до 100% та тривале перебування пристрою підключеним до мережі вночі.

Також Новини.LIVE розповідали, що підроблений зарядний пристрій може становити серйозну загрозу не лише для смартфона, а й для самого користувача. Неякісна зарядка здатна пошкодити гаджет, призвести до ураження електричним струмом або навіть спричинити пожежу.