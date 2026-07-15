Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як зрозуміти, що USB-C кабель підтримує швидке заряджання

Як зрозуміти, що USB-C кабель підтримує швидке заряджання

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 16:32
Як перевірити, чи підтримує USB-C кабель швидке заряджання смартфона
USB-C-кабель та смартфон на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Однаковий роз'єм USB-C ще не означає, що будь-який кабель забезпечить швидке заряджання смартфона. Деякі моделі здатні передавати високу потужність, тоді як інші обмежують швидкість через нижчі характеристики.

Про те, як перевірити, чи підтримує USB-C кабель швидке заряджання, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому не кожен USB-C кабель підтримує швидке заряджання

Насамперед варто звернути увагу на тип кабелю та підтримку сучасних стандартів живлення. Кабелі USB-C — USB-C зазвичай краще підходять для швидкого заряджання, але навіть серед них трапляються моделі з обмеженою потужністю.

Одним із головних орієнтирів є сертифікація USB-IF та чітке маркування потужності. Якщо на кабелі або упаковці вказано підтримку 60 Вт чи більше, це підвищує шанси на швидке заряджання без додаткових обмежень.

Інакше ситуація має вигляд з кабелями USB-A — USB-C. Багато з них не підтримують Power Delivery, а їхня потужність може бути нижчою за необхідну для сучасних смартфонів.

Читайте також:

У такому разі телефон продовжить заряджатися, але повільніше, ніж дозволяють його можливості.

На що звертати увагу перед покупкою кабелю

Передусім потрібно враховувати максимальну потужність заряджання самого пристрою. Якщо смартфон підтримує 60 Вт, а кабель розрахований лише на 36 Вт, швидкість буде обмежена можливостями кабелю.

Саме тому перед покупкою варто перевіряти потужність, зазначену на кабелі або упаковці.

Для більшості смартфонів доречними вважаються кабелі від 60 Вт, тоді як для ноутбуків зазвичай потрібні моделі на 100 Вт і більше.

Також варто звертати увагу на сертифікацію USB-IF та зрозуміле маркування характеристик. Це допоможе зменшити ризик придбати кабель, який не відповідає заявленій потужності.

Раніше Новини.LIVE писали, що кілька коротких підзаряджань протягом дня самі по собі не обов'язково шкодять акумулятору смартфона. Значно небезпечнішими для батареї є регулярне повне розрядження, постійне заряджання до 100% та тривале перебування пристрою підключеним до мережі вночі.

Також Новини.LIVE розповідали, що підроблений зарядний пристрій може становити серйозну загрозу не лише для смартфона, а й для самого користувача. Неякісна зарядка здатна пошкодити гаджет, призвести до ураження електричним струмом або навіть спричинити пожежу.

зарядка для смартфона заряджання смартфона зарядний кабель
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації