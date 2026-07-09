Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як часто на день можна заряджати телефон, щоб не "вбити" батарею

Як часто на день можна заряджати телефон, щоб не "вбити" батарею

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 16:32
Скільки разів на день можна заряджати смартфон: помилки, яких припускається більшість
Зарядний порт смартфона та смартфон на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Заряджати смартфон кілька разів на день можна, і це не обов'язково шкодить акумулятору. Небезпечнішим для батареї є інше — повне розрядження, постійна зарядка до 100% і звичка залишати телефон підключеним на всю ніч.

Про те, як часто можна заряджати телефон, щоб не скоротити термін служби батареї, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек.

Чи можна заряджати телефон кілька разів на день

Часте поповнення заряду саме по собі не шкодить акумулятору. Смартфон можна заряджати двічі або навіть тричі на день, якщо не допускати повного розрядження батареї нижче 20%.

Оптимальним варіантом вважається підтримання рівня заряду в межах 30-80%. Такий підхід допомагає продовжити термін служби акумулятора.

Фахівці не радять щоразу доводити заряд смартфона до 100%. Такий підхід може прискорити деградацію акумулятора. Якщо є можливість, краще ставити пристрій на зарядку, коли рівень заряду знижується до 20-30%.

Читайте також:

Знімати смартфон із зарядки бажано тоді, коли батарея досягає приблизно 80%.

Багато користувачів звикли залишати смартфон на зарядці на всю ніч. Однак це одна з найпоширеніших помилок.

Телефон заряджається протягом кількох годин, а решту часу залишається під напругою. Це може негативно впливати на стан батареї, спричиняти перегрів і пришвидшувати її зношення.

Раніше Новини.LIVE писали, що заряджання смартфона здається настільки звичною дією, що мало хто замислюється над порядком підключення. Однак навіть ця дрібниця може впливати на те, як довго акумулятор зберігатиме свій стан і наскільки стабільно працюватиме пристрій.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфон може швидко втрачати заряд не лише через старий акумулятор або активні застосунки. На ресурс батареї впливає й те, коли саме користувач ставить телефон на заряджання та наскільки часто доводить його до критично низького рівня.

корисні поради заряджання смартфона акумулятор смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації