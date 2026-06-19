Що потрібно підключати першим: зарядку до розетки чи телефон

Смартфони на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Заряджання смартфона здається настільки звичною дією, що мало хто замислюється над порядком підключення. Але навіть ця дрібниця може впливати на те, як довго акумулятор зберігатиме свій стан.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Nok Lapja.

Чому порядок заряджання має значення

Багато користувачів не знають, що краще робити спочатку: під'єднати зарядний пристрій до розетки чи спершу підключити кабель до телефона.

На перший погляд це здається неважливою деталлю. Водночас експерти вважають, що правильна послідовність заряджання може допомогти зберегти акумулятор у кращому стані на довший час.

Такий підхід може зменшити вплив перепадів напруги, пом'якшити невеликі стрибки струму та підтримати ресурс батареї.

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Який порядок підключення вважають правильним

Більшість виробників рекомендує спочатку підключити зарядний пристрій до розетки. І лише після цього — з'єднати кабель із телефоном.

Причина в тому, що зарядний пристрій у цей момент стабілізує електричний струм ще до того, як він потрапить у смартфон.

За словами фахівців, це може знизити ризик дрібних коливань напруги та можливих стрибків струму. Вони рідко спричиняють миттєві проблеми, але з часом можуть сприяти швидшому зношенню акумулятора.

Багато людей роблять навпаки: спочатку під'єднують телефон до кабелю, а вже потім вставляють зарядний пристрій у розетку. Експерти наголошують, що сам по собі такий порядок не становить серйозної небезпеки й не пошкодить пристрій одразу.

Різниця між двома способами відносно невелика, але дотримання рекомендацій виробників може допомогти акумулятору довше зберігати початкову продуктивність.

Чому не лише порядок важливий

Хоча послідовність підключення може мати певне значення, на строк служби акумулятора набагато сильніше впливає якість зарядного пристрою.

Фахівці попереджають, що дешеві зарядки невідомого походження або несумісні з конкретним пристроєм можуть створювати проблеми. Серед них — повільніше заряджання, підвищене навантаження на акумулятор і навіть погіршення роботи смартфона.

Найбезпечнішим варіантом вважається використання оригінальних або офіційно сертифікованих зарядних пристроїв. Вони відповідають технічним вимогам виробника й забезпечують ефективніше та безпечніше заряджання.

Окремо варто стежити за станом зарядного кабелю. Він не має бути зламаним, перегнутим або пошкодженим.

Раніше Новини.LIVE писали, що не всі зарядні пристрої USB-C працюють однаково, навіть якщо мають однаковий роз'єм. Якщо смартфон підтримує PPS, дешевий або старий зарядний адаптер може заряджати його повільніше й менш ефективно.

Також Новини.LIVE розповідали, що заряджання смартфона здається звичною дією, однак навіть у цьому процесі є нюанси. Зокрема, користувачам варто зважати на те, що підключати першим.