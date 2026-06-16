Правило "20-80" більше не працює: як правильно заряджати смартфон у 2026 році

Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Роками користувачам радили не заряджати смартфон вище 80% і не розряджати нижче 20%. Проте у 2026 році головна загроза для акумулятора змістилася зовсім в інший бік — і саме її найчастіше ігнорують.

Про те, чому правило "20-80" втрачає актуальність, пише редакція Новини.LIVE.

Чому правило 20-80 втратило актуальність

Колись повні цикли заряджання і розряджання справді вважалися одним із головних ризиків для батареї. Особливо "шкідливими" називали останні відсотки перед 100%, коли заряд набирається повільніше, а напруга зростає.

Саме на цьому й будувалося правило 20-80: не доводити смартфон до повної розрядки й не тримати його постійно на максимальному заряді.

Однак сучасні смартфони працюють інакше. Нові контролери живлення точніше керують подачею струму, використовують внутрішні буфери безпеки та зменшують навантаження на акумулятор у критичних зонах.

Читайте також:

Тому сама зарядка до високих відсотків уже не є тим фактором, на якому варто зациклюватися найбільше.

Що насправді швидше зношує акумулятор

Головним ворогом батареї залишається тепло. Саме перегрів під час заряджання або активного користування найшвидше скорочує ресурс акумулятора.

Коли температура підіймається вище 40-45°C, усередині батареї прискорюються реакції, які руйнують захисний шар на аноді. Також частина іонів літію втрачається, і через це місткість акумулятора падає незворотно.

Смартфон може мати складні алгоритми захисту, але повністю прибрати вплив перегріву вони не здатні.

Чого краще не робити під час зарядки

У сучасних смартфонах головна порада зводиться не до жорсткого дотримання межі 80%, а до уникнення перегріву.

Не варто запускати важкі 3D-ігри під час швидкого заряджання. Також небажано годинами дивитися відео у високій якості у момент, коли смартфон заряджається. Ще один ризик — залишати телефон під прямим сонцем. Кожен епізод сильного перегріву забирає частину ресурсу акумулятора.

Раніше Новини.LIVE писали, що заряджання смартфона здається звичною дією, однак навіть у цьому процесі є нюанси. Зокрема, користувачам варто зважати на те, що підключати першим — телефон до кабелю чи зарядний пристрій до розетки.

Також Новини.LIVE розповідали, що для продовження ресурсу акумулятора смартфон не варто регулярно розряджати до 0% і постійно заряджати до 100%. Найчастіше користувачам радять орієнтуватися на діапазон 20-80%, однак у повсякденному використанні він не завжди є зручним і реалістичним.