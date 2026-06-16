Правило "20-80" больше не работает: как правильно заряжать смартфон в 2026 году

Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

На протяжении многих лет пользователям советовали не заряжать смартфон выше 80% и не разряжать ниже 20%. Однако в 2026 году главная угроза для аккумулятора сместилась в совершенно иную сторону — и именно её чаще всего игнорируют.

О том, почему правило "20-80" теряет актуальность, пишет редакция Новини.LIVE.

Почему правило 20-80 утратило актуальность

Когда-то полные циклы зарядки и разрядки действительно считались одним из главных рисков для батареи. Особенно "вредными" называли последние проценты перед 100%, когда заряд набирается медленнее, а напряжение растет.

Именно на этом и строилось правило 20-80: не доводить смартфон до полной разрядки и не держать его постоянно на максимальном заряде.

Однако современные смартфоны работают иначе. Новые контроллеры питания точнее управляют подачей тока, используют внутренние буферы безопасности и уменьшают нагрузку на аккумулятор в критических зонах.

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Поэтому сама зарядка до высоких процентов уже не является тем фактором, на котором стоит зацикливаться больше всего.

Что на самом деле быстрее изнашивает аккумулятор

Главным врагом батареи остается тепло. Именно перегрев во время зарядки или активного использования быстрее всего сокращает ресурс аккумулятора.

Когда температура поднимается выше 40-45°C, внутри батареи ускоряются реакции, разрушающие защитный слой на аноде. Также часть ионов лития теряется, и из-за этого емкость аккумулятора необратимо падает.

Смартфон может иметь сложные алгоритмы защиты, но полностью устранить влияние перегрева они не способны.

Чего лучше не делать во время зарядки

В современных смартфонах главный совет сводится не к строгому соблюдению предела в 80%, а к предотвращению перегрева.

Не стоит запускать тяжелые 3D-игры во время быстрой зарядки. Также нежелательно часами смотреть видео в высоком качестве в момент, когда смартфон заряжается. Еще один риск — оставлять телефон под прямыми солнечными лучами. Каждый случай сильного перегрева отнимает часть ресурса аккумулятора.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядка смартфона кажется привычным действием, однако даже в этом процессе есть нюансы. В частности, пользователям стоит учитывать, что подключать первым — телефон к кабелю или зарядное устройство к розетке.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для продления ресурса аккумулятора смартфон не стоит регулярно разряжать до 0% и постоянно заряжать до 100%. Чаще всего пользователям советуют ориентироваться на диапазон 20-80%, однако в повседневном использовании он не всегда удобен и реалистичен.