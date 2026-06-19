Что нужно подключить в первую очередь: зарядное устройство к розетке или телефон

Смартфоны на зарядке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Зарядка смартфона кажется настолько привычным действием, что мало кто задумывается о порядке подключения. Но даже эта мелочь может повлиять на то, как долго аккумулятор сохранит свои характеристики.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Nok Lapja.

Почему порядок зарядки имеет значение

Многие пользователи не знают, что лучше сделать сначала: подключить зарядное устройство к розетке или сначала подключить кабель к телефону.

На первый взгляд это кажется неважной деталью. В то же время эксперты считают, что правильная последовательность зарядки может помочь сохранить аккумулятор в лучшем состоянии на более длительный срок.

Такой подход может уменьшить влияние перепадов напряжения, сгладить небольшие скачки тока и продлить срок службы аккумулятора.

Читайте также:

Какой порядок подключения считается правильным

Большинство производителей рекомендует сначала подключить зарядное устройство к розетке. И только после этого — соединить кабель с телефоном.

Причина в том, что зарядное устройство в этот момент стабилизирует электрический ток еще до того, как он поступит в смартфон.

По словам специалистов, это может снизить риск мелких колебаний напряжения и возможных скачков тока. Они редко вызывают мгновенные проблемы, но со временем могут способствовать более быстрому износу аккумулятора.

Многие люди поступают наоборот: сначала подключают телефон к кабелю, а уже потом вставляют зарядное устройство в розетку. Эксперты отмечают, что сам по себе такой порядок не представляет серьезной опасности и не повредит устройство сразу.

Разница между двумя способами относительно невелика, но соблюдение рекомендаций производителей может помочь аккумулятору дольше сохранять исходную производительность.

Почему важен не только порядок

Хотя последовательность подключения может иметь определенное значение, на срок службы аккумулятора гораздо сильнее влияет качество зарядного устройства.

Специалисты предупреждают, что дешевые зарядные устройства неизвестного происхождения или несовместимые с конкретным устройством могут создавать проблемы. Среди них — более медленная зарядка, повышенная нагрузка на аккумулятор и даже ухудшение работы смартфона.

Наиболее безопасным вариантом считается использование оригинальных или официально сертифицированных зарядных устройств. Они соответствуют техническим требованиям производителя и обеспечивают более эффективную и безопасную зарядку.

Отдельно стоит следить за состоянием зарядного кабеля. Он не должен быть сломанным, перегнутым или поврежденным.

Ранее Новини.LIVE писали, что не все зарядные устройства USB-C работают одинаково, даже если имеют одинаковый разъем. Если смартфон поддерживает PPS, дешевый или старый зарядный адаптер может заряжать его медленнее и менее эффективно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарядка смартфона кажется привычным действием, однако даже в этом процессе есть нюансы. В частности, пользователям стоит учитывать, что подключать в первую очередь.