Коли краще заряджати смартфон — вранці чи ввечері: не всі про це знають

Зарядний пристрій та смартфон, що заряджається, в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон може швидко втрачати заряд не лише через старий акумулятор або активні застосунки. На ресурс батареї впливає і те, коли саме користувач ставить телефон на зарядку.

Про те, коли краще заряджати смартфон — вранці чи ввечері, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Від чого залежить стан акумулятора

У сучасних смартфонах використовують літій-іонні або літій-полімерні акумулятори. Їхній ресурс залежить не лише від кількості днів використання, а й від звичок заряджання.

На стан батареї впливають кількість циклів заряджання, глибина розрядження, перегрівання під час заряджання та тривале перебування телефона на рівні 100%.

Особливо шкідливим для акумулятора є повне розрядження до 0%. Також батарея швидше зношується, якщо смартфон часто перегрівається або довго залишається повністю зарядженим.

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Коли краще заряджати смартфон

Оптимальний варіант — заряджати смартфон вдень або рано вранці. Найкраще робити це тоді, коли користувач може контролювати процес. Такий підхід дозволяє не залишати телефон на зарядці на всю ніч і вчасно від'єднати його від живлення, коли рівень заряду досягне 80-90%.

Крім того, заряджання під контролем допомагає зменшити ризик перегрівання батареї.

Нічне заряджання вважається однією з найпоширеніших помилок. У такому випадку смартфон довго залишається на рівні 100%. Через це відбувається мікроциклічне дозаряджання, а акумулятор швидше втрачає місткість.

Також можливе перегрівання, особливо якщо телефон заряджається у чохлі або лежить у місці без нормальної вентиляції.

Як правильно заряджати смартфон

Щоб батарея служила довше, не варто розряджати смартфон до 0% і постійно тримати його на 100%.

Також важливо використовувати оригінальний зарядний пристрій, уникати перегрівання та не заряджати телефон під подушкою або ковдрою. За потреби можна вмикати режим енергозбереження, щоб зменшити навантаження на акумулятор.

Фахівці рекомендують підтримувати заряд смартфона в межах 20-80%. Такий режим допомагає подовжити ресурс акумулятора та зменшити його зношування. Правильна звичка заряджання може продовжити життя батареї на місяці й навіть роки.

Раніше Новини.LIVE писали, що роками користувачам радили не заряджати смартфон вище 80% і не розряджати нижче 20%. Проте у 2026 році головна загроза для акумулятора змістилася зовсім в інший бік.

Також Новини.LIVE розповідали, що не всі зарядні пристрої USB-C працюють однаково, навіть якщо мають однаковий роз'єм. Якщо смартфон підтримує PPS, дешевий або старий зарядний адаптер може заряджати його повільніше й менш ефективно.