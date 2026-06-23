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Главная Технологии Утром или вечером: когда лучше ставить смартфон на зарядку

Утром или вечером: когда лучше ставить смартфон на зарядку

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 16:32
Когда лучше заряжать смартфон — утром или вечером: не все об этом знают
Зарядное устройство и заряжающийся смартфон в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Смартфон может быстро разряжаться не только из-за старого аккумулятора или работающих приложений. На ресурс батареи влияет и то, когда именно пользователь ставит телефон на зарядку.

О том, когда лучше заряжать смартфон — утром или вечером, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

От чего зависит состояние аккумулятора

В современных смартфонах используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Их ресурс зависит не только от количества дней использования, но и от привычек зарядки.

На состояние батареи влияют количество циклов зарядки, глубина разряда, перегрев во время зарядки и длительное пребывание телефона на уровне 100%.

Особенно вредно для аккумулятора полная разрядка до 0%. Также батарея быстрее изнашивается, если смартфон часто перегревается или долго остается полностью заряженным.

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Когда лучше заряжать смартфон

Оптимальный вариант — заряжать смартфон днём или рано утром. Лучше всего делать это тогда, когда пользователь может контролировать процесс. Такой подход позволяет не оставлять телефон на зарядке на всю ночь и вовремя отключить его от питания, когда уровень заряда достигнет 80-90%.

Кроме того, зарядка под контролем помогает снизить риск перегрева аккумулятора.

Ночная зарядка считается одной из самых распространенных ошибок. В таком случае смартфон долго остается на уровне 100%. Из-за этого происходит микроциклическая дозарядка, а аккумулятор быстрее теряет емкость.

Также возможен перегрев, особенно если телефон заряжается в чехле или лежит в месте без нормальной вентиляции.

Как правильно заряжать смартфон

Чтобы батарея служила дольше, не стоит разряжать смартфон до 0% и постоянно держать его на 100%.

Также важно использовать оригинальное зарядное устройство, избегать перегрева и не заряжать телефон под подушкой или одеялом. При необходимости можно включить режим энергосбережения, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор.

Специалисты рекомендуют поддерживать заряд смартфона в пределах 20-80%. Такой режим помогает продлить ресурс аккумулятора и уменьшить его износ. Правильные привычки зарядки могут продлить срок службы батареи на месяцы и даже годы.

Ранее Новини.LIVE писали, что на протяжении многих лет пользователям советовали не заряжать смартфон выше 80% и не разряжать ниже 20%. Однако в 2026 году главная угроза для аккумулятора сместилась в совершенно другую сторону.

Также Новини.LIVE рассказывали, что не все зарядные устройства USB-C работают одинаково, даже если у них одинаковый разъем. Если смартфон поддерживает PPS, дешевый или старый зарядный адаптер может заряжать его медленнее и менее эффективно.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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