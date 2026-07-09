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Главная Технологии Как часто в день можно заряжать телефон, чтобы не "убить" аккумулятор

Как часто в день можно заряжать телефон, чтобы не "убить" аккумулятор

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 16:32
Сколько раз в день можно заряжать смартфон: ошибки, которые допускает большинство
Порт для зарядки смартфона и смартфон на зарядке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Заряжать смартфон несколько раз в день можно, и это не обязательно наносит вред аккумулятору. Более опасным для батареи является другое — полная разрядка, постоянная зарядка до 100% и привычка оставлять телефон подключенным на всю ночь.

О том, как часто можно заряжать телефон, чтобы не сократить срок службы батареи, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на РадиоТрек.

Можно ли заряжать телефон несколько раз в день

Частое пополнение заряда само по себе не вредит аккумулятору. Смартфон можно заряжать дважды или даже трижды в день, если не допускать полной разрядки аккумулятора ниже 20%.

Оптимальным вариантом считается поддержание уровня заряда в пределах 30-80%. Такой подход помогает продлить срок службы аккумулятора.

Специалисты не рекомендуют каждый раз доводить заряд смартфона до 100%. Такой подход может ускорить износ аккумулятора. Если есть возможность, лучше ставить устройство на зарядку, когда уровень заряда снижается до 20-30%.

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Снимать смартфон с зарядки желательно тогда, когда батарея достигает примерно 80%.

Многие пользователи привыкли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. Однако это одна из самых распространенных ошибок.

Телефон заряжается в течение нескольких часов, а остальное время остается под напряжением. Это может негативно влиять на состояние батареи, вызывать перегрев и ускорять ее износ.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядка смартфона кажется настолько привычным действием, что мало кто задумывается о порядке подключения. Однако даже эта мелочь может влиять на то, как долго аккумулятор сохранит свое состояние и насколько стабильно будет работать устройство.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфон может быстро терять заряд не только из-за старого аккумулятора или работающих приложений. На ресурс батареи влияет и то, когда именно пользователь ставит телефон на зарядку и насколько часто доводит его до критически низкого уровня.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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