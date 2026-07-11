Не "вбивайте" батарею: 5 поширених помилок під час заряджання смартфона

Смартфони на зарядці. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Навіть прості щоденні звички під час заряджання можуть поступово скорочувати ресурс акумулятора смартфона. Найбільше батареї шкодять неякісні зарядки, перегрів, повні розряди та постійне навантаження під час підживлення.

Про найпоширеніші помилки під час заряджання смартфона розповідає редакція Новини.LIVE.

Що шкодить батареї смартфона

Неоригінальні або неякісні адаптери можуть спричиняти стрибки напруги. Це здатне пошкодити не лише батарею, а й сам смартфон.

Звичка залишати телефон підключеним до мережі на всю ніч може сприяти перегріву та пришвидшувати зношення акумулятора. Після досягнення 100% смартфон краще від'єднувати від зарядки.

Активне використання телефона під час зарядки підвищує температуру пристрою. Через це батарея працює інтенсивніше й може швидше втрачати ресурс.

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Літій-іонні акумулятори краще переносять часткову підзарядку. Тому не варто регулярно чекати, поки рівень заряду впаде до 0%.

Сильна спека або холод негативно впливають на продуктивність і довговічність батареї. Під час заряджання важливо забезпечити нормальну вентиляцію та не залишати смартфон у місцях із високою температурою.

Раніше Новини.LIVE писали, що підроблений зарядний пристрій може бути не просто неякісним аксесуаром, а реальною небезпекою. Така зарядка здатна пошкодити смартфон, спричинити удар струмом або навіть стати причиною пожежі.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато користувачів заряджають смартфон за звичкою — або чекають майже повного розрядження, або тримають його підключеним до 100%. Однак для акумулятора краще уникати крайніх значень і підтримувати заряд у безпечнішому діапазоні.