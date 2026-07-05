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Головна Технології Ідеальний відсоток батареї: коли ставити смартфон на зарядку

Ідеальний відсоток батареї: коли ставити смартфон на зарядку

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 06:32
Знайдено ідеальний відсоток батареї: коли найкраще ставити смартфон заряджатися
Смартфон на зарядці та зарядний пристрій. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Багато користувачів заряджають смартфон за звичкою — або чекають майже повного розрядження, або тримають його на зарядці до 100%. Однак для акумулятора краще уникати крайніх значень і підтримувати заряд у безпечному діапазоні.

Про те, коли найкраще ставити смартфон на зарядку, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек.

Що означає правило 20-80%

Найпоширеніша порада для щоденного користування — заряджати смартфон у межах 20-80%. Це означає, що телефон бажано підключати до зарядки приблизно на рівні 20% і від'єднувати, коли заряд доходить до 80%.

Такий підхід вважають компромісом між зручністю та турботою про батарею.

На практиці правило 20-80% може бути не дуже зручним. Заряду в межах 60-80% іноді не вистачає на день активного користування. Крім того, користувачу доводиться постійно стежити за відсотками, щоб вчасно підключити або від'єднати смартфон.

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Є й інша стратегія — підтримувати заряд у межах 50-70%. Деякі фахівці вважають, що такий режим може суттєво продовжити ресурс акумулятора. Однак він підходить переважно тим, хто майже завжди має доступ до зарядки — вдома, в офісі або в авто.

Експерти зазвичай сходяться в одному: не варто регулярно розряджати смартфон до 0%. Так само небажано постійно заряджати його до 100%.

Крайні значення можуть скорочувати життєздатність акумулятора, тому краще тримати заряд у помірному діапазоні.

Раніше Новини.LIVE писали, що швидкий зарядний пристрій не завжди гарантує швидке заряджання смартфона. На Android швидкість може обмежувати один вимкнений перемикач у налаштуваннях батареї, через який пристрій не використовує доступну потужність повністю.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфон може швидко втрачати заряд навіть тоді, коли екран вимкнений і пристрій просто лежить у кишені чи сумці. Одним із прихованих споживачів енергії є геолокація, адже деякі застосунки продовжують визначати місцеперебування у фоновому режимі.

корисні поради заряджання смартфона акумулятор смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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