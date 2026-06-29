Телефон розряджається в кишені: яку функцію варто перевірити

Навігація на смартфоні та телефон в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон може швидко втрачати заряд навіть тоді, коли екран вимкнений і пристрій просто лежить у кишені чи сумці. Одним із прихованих споживачів енергії є геолокація, адже деякі застосунки продовжують визначати місцеперебування у фоновому режимі.

Про те, як відключити непотрібний доступ до геолокації та продовжити роботу смартфона без підзарядки, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Чому геолокація швидко витрачає батарею

Функція визначення місцеперебування працює не лише через GPS. Для більшої точності смартфон одночасно використовує мобільну мережу, Wi-Fi та Bluetooth.

Якщо багато встановлених застосунків постійно запитують інформацію про місцезнаходження, телефон змушений регулярно активувати відповідні модулі. Через це акумулятор розряджається швидше, навіть якщо користувач майже не бере смартфон до рук.

Постійний доступ до геолокації можуть запитувати програми з прогнозом погоди, сервіси доставки, онлайн-магазини, навігатори, фітнес-додатки, соціальні мережі та деякі ігри.

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Також заряд можуть витрачати карти, служби таксі, застосунки для пошуку пристроїв і окремі ігри з рекламою.

Якщо користувач не відкриває такі програми щодня, постійний доступ до місцеперебування краще вимкнути.

Як відключити геолокацію на Android

На Android це можна зробити за кілька хвилин.

Потрібно відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Місцезнаходження" та вибрати "Дозволи для програм".

Після цього варто переглянути список застосунків і залишити дозвіл лише тим, які справді потребують геолокації.

Для більшості програм краще обрати режим "Дозволяти лише під час використання" або "Заборонити".

Як вимкнути доступ до геолокації на iPhone

Власникам iPhone потрібно відкрити "Параметри", перейти до розділу "Конфіденційність і безпека" та вибрати "Служби геолокації". У цьому меню можна змінити дозволи для кожної програми окремо.

Оптимальним варіантом буде режим "Під час використання програми". Для непотрібних застосунків доступ до геолокації можна повністю заборонити.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон може швидко втрачати заряд не лише через старий акумулятор або активні застосунки. На ресурс батареї впливає й те, коли саме користувач ставить телефон на заряджання та наскільки часто доводить його до критично низького рівня.

Також Новини.LIVE розповідали, що заряджання смартфона здається настільки звичною дією, що мало хто замислюється над порядком підключення. Однак навіть ця дрібниця може впливати на те, як довго акумулятор зберігатиме свій стан і наскільки стабільно працюватиме пристрій.