Телефон разряжается в кармане: какую функцию стоит проверить

Навигация на смартфоне и телефон в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Смартфон может быстро терять заряд даже тогда, когда экран выключен, а устройство просто лежит в кармане или сумке. Одним из скрытых источников энергопотребления является геолокация, ведь некоторые приложения продолжают определять местонахождение в фоновом режиме.

О том, как отключить ненужный доступ к геолокации и продлить работу смартфона без подзарядки, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Почему геолокация быстро разряжает батарею

Функция определения местоположения работает не только через GPS. Для большей точности смартфон одновременно использует мобильную сеть, Wi-Fi и Bluetooth.

Если многие установленные приложения постоянно запрашивают информацию о местоположении, телефон вынужден регулярно активировать соответствующие модули. Из-за этого аккумулятор разряжается быстрее, даже если пользователь почти не берет смартфон в руки.

Постоянный доступ к геолокации могут запрашивать приложения с прогнозом погоды, сервисы доставки, онлайн-магазины, навигаторы, фитнес-приложения, социальные сети и некоторые игры.

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Также заряд могут расходовать карты, службы такси, приложения для поиска устройств и отдельные игры с рекламой.

Если пользователь не открывает такие приложения ежедневно, постоянный доступ к местоположению лучше отключить.

Как отключить геолокацию на Android

На Android это можно сделать за несколько минут.

Нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Местоположение" и выбрать "Разрешения для приложений".

После этого стоит просмотреть список приложений и оставить разрешение только тем, которым действительно нужна геолокация.

Для большинства приложений лучше выбрать режим "Разрешать только во время использования" или "Запретить".

Как отключить доступ к геолокации на iPhone

Владельцам iPhone нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Конфиденциальность и безопасность" и выбрать "Геолокационные службы". В этом меню можно изменить разрешения для каждого приложения отдельно.

Оптимальным вариантом будет режим "Во время использования приложения". Для ненужных приложений доступ к геолокации можно полностью запретить.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон может быстро терять заряд не только из-за старого аккумулятора или активных приложений. На ресурс батареи влияет и то, когда именно пользователь ставит телефон на зарядку и насколько часто доводит его до критически низкого уровня.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарядка смартфона кажется настолько привычным действием, что мало кто задумывается о порядке подключения. Однако даже эта мелочь может влиять на то, как долго аккумулятор будет сохранять свое состояние и насколько стабильно будет работать устройство.